親子好去處｜油塘3萬呎nobi nobi夢幻樂園半價優惠　青衣店$35玩足一日+10大設施

▲ 油塘及青衣都有分店的nobi nobi夢幻樂園，推出KKday低至38折快閃優惠。（官方圖片）

【親子好去處/室內遊樂場/聖誕好去處/遊樂場優惠】聖誕節假期將至，不少家長都煩惱要帶小朋友到哪裡玩，其實香港有不少大型室內兒童遊樂場，小朋友可以盡情放足一日電！KKday將於今日（13日）晚上9時推出油塘及青衣nobi nobi夢幻樂園38折優惠！每人平均只需$42，便可盡玩逾3萬呎，十多款遊樂設施！大家切勿錯過！

最新影片推介：

油塘nobi nobi「星幻地帶」 首個親子酒樓樂園

位於油塘的nobi nobi夢幻樂園「星幻地帶」，是全港首個親子酒樓休閒樂園，全場佔地近3萬平方呎，主要分為三大區域，分別是「茶皇殿海鮮酒家」、「夢幻樂園電子遊戲區」和「星幻地帶」。場內設施以太空站作為主題，而任玩的玩樂設備除了有高達2層的管道和繩網、用紫色波波打造而成的大型星際波波池外，還有無重力彈床同太空漫步輪等。同時亦有工作坊和兒童沉浸式劇場，小朋友可以在場內一次過體驗多元化的活動和遊樂設施。

▲ 每人平均只需$42，便可2小時盡玩逾3萬呎的nobi nobi夢幻樂園。（官方圖片）

另外，同場的「夢幻樂園電子遊戲區」更設有多達20款最新的電子遊戲，包括全球線上連接籃球機、VR過山車機、擲階磚和大富翁演變出來的nobipoly攤位遊戲、兒童車機、氣墊球機、糖果機、保齡球機、夾公仔機等等。大人和小朋友都可以找到適合的玩樂設施，盡情放電！

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油塘nobi nobi 夢幻樂園優惠詳情

預訂日期：2023年12月13日21:00至12月19日23:59

使用日期：2023年12月20日至2024年1月31日

地址：油塘高超道38號大本型3樓301&305號舖

1.【KKday快閃限量搶-半價】

油塘星幻地帶任玩2小時入場門票

優惠價：

星期一至五$42/位（原價$84/位）

星期六至日、公眾假期及學校假期$72/位（原價$144/位）

12歲或以下需成人部同，票價大小同價

2.【KKday快閃限量優惠–買一送一】

油塘星幻地帶任玩2小時入場門票送28個金幣（共2大2小）

星期一至五$168/4位，共2大2小體驗平均$42/位（原價$336/4位）

星期六至日、公眾假期及學校假期$288/4位，共2大2小體驗平均$72/位（原價$576/4位）

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青衣nobi nobi夢幻樂園「田園地帶」

位於青衣的nobi nobi夢幻樂園以青蛙荷花池田園作為主題，主要分為4大區域，包括夾公仔區、幸運彩虹、遊戲機和攤位天地（Playhouse）。而在攤位天地則設有滑梯、繩網、攀爬、玩具屋等。另外，場內任玩玩樂設備包括大型雪白色波波池滑梯、跳彈床、繩網和星幻通道等。同時亦有多個打卡位給大人小朋友合照。

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青衣nobi nobi夢幻樂園優惠詳情

預訂日期：2023年12月13日21:00至12月19日23:59

使用日期：2023年12月20日至2024年1月31日

地址：青衣青敬路31-33號青衣城1期1129-130

1.【KKday快閃限量搶–38折】

青衣田園地帶全日暢玩入場門票

星期一至五$35/位（原價$90/位）

星期六至日、公眾假期及學校假期$75/位（原價$150/位）

12歲或以下需成人陪同，票價大小同價

2.【KKday快閃限量優惠–買一送一】

青衣田園地帶全日暢玩入場門票送28個金幣（共2大2小）

星期一至五$140/4位，共2大2小體驗平均$35/位（原價$280/4 位）

星期六至日、公眾假期及學校假期$180/4位，共2大2小體驗平均$45/位（原價$360/4位）

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責任編輯：王明芳