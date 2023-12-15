超市大搜查｜「E296」+「E325」恐致腸胃不適 27款不含酸度調節劑烏冬一覽
不少人愛吃烏冬，家中總會常備一兩包以備不時之需。不過有營養師指出，部分市售烏冬含有酸度調節劑「E296」及「E325」兩種成分，幼兒身體未必能分解並容易引致腸胃不適，故提醒家長為小朋友選購烏冬時要多加留意。本報早前為大家檢視了市面上41款烏冬，發現當中有27款不含酸度調節劑，屬於安全之選。
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酸度調節劑或致兒童腸胃不適
註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受訪問時表示，酸度調節劑的作用是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長，提高食物安全及質素。
市面售賣的烏冬中，常見的酸度調節劑如下（顯示於產品成分表）：
|編號
|英文名稱
|中文名稱
|備註
|E260
|Acetic acid、Ethanoic acid、Vinegar
|乙酸
|E270
|Lactic acid
|乳酸
|E296
|Malic acid
|蘋果酸
|嬰幼兒應避免
|E325
|Sodium lactate
|乳酸鈉
乳糖不耐症幼兒或出現不良反應。
成分來自動物
|E330
|Citrus acid
|檸檬酸
|E500i
|Sodium carbonate
|碳酸鈉
|E500ii
|Sodium bicarbonate
|碳酸氫鈉
|E575
|Glucono delta-lactone
|葡萄糖酸內酯
Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用的成分。這些成分存在於天然食物，也有人工合成的。
最常見的「E260」就是醋，可安全食用。但需要留意的是，「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。
27款不含酸度調節劑烏冬
為此，記者檢視了市面41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，根據成分表所示，發現有27款不含酸度調節劑：
Hayley表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。
至於含酸度調節劑的烏冬，Hayley亦分享了一招減少酸味。她表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。
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責任編輯：羅嘉欣