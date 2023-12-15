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超市大搜查｜「E296」+「E325」恐致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬一覽

食用安全 18:55 2023/12/15

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不少人愛吃烏冬，家中總會常備一兩包以備不時之需。不過有營養師指出，部分市售烏冬含有酸度調節劑「E296」及「E325」兩種成分，幼兒身體未必能分解並容易引致腸胃不適，故提醒家長為小朋友選購烏冬時要多加留意。本報早前為大家檢視了市面上41款烏冬，發現當中有27款不含酸度調節劑，屬於安全之選。

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酸度調節劑或致兒童腸胃不適

註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受訪問時表示，酸度調節劑的作用是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長，提高食物安全及質素。

市面售賣的烏冬中，常見的酸度調節劑如下（顯示於產品成分表）：

編號英文名稱中文名稱備註
E260Acetic acid、Ethanoic acid、Vinegar乙酸 
E270Lactic acid乳酸 
E296Malic acid蘋果酸嬰幼兒應避免
E325Sodium lactate乳酸鈉

乳糖不耐症幼兒或出現不良反應。

成分來自動物

E330Citrus acid檸檬酸 
E500iSodium carbonate碳酸鈉 
E500iiSodium bicarbonate碳酸氫鈉 
E575Glucono delta-lactone葡萄糖酸內酯 

Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用的成分。這些成分存在於天然食物，也有人工合成的。

最常見的「E260」就是醋，可安全食用。但需要留意的是，「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。

27款不含酸度調節劑烏冬

為此，記者檢視了市面41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，根據成分表所示，發現有27款不含酸度調節劑：

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Hayley表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

至於含酸度調節劑的烏冬，Hayley亦分享了一招減少酸味。她表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。

 

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責任編輯：羅嘉欣

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