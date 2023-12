聖誕好去處｜荷里活廣場My Little Pony 6米高聖誕城堡　3大夢幻打卡位+冬日滾軸溜冰場

▲ 今個聖誕荷里活廣場化身成大型城堡,舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」。(有關機構提供)

深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年,由即日起至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場,化身成大型城堡,舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,同場有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,於夢幻燈光下享受滾軸溜冰的樂趣!荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品,要把握機會買限定聖誕禮品了!

My Little Pony聖誕派對3大打卡位

場內設有3大夢幻打卡位:「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」、在「浪漫星空館」,集結不同小馬角色造型在等大家,讓大人小朋友於今個聖誕盡情打卡!

▲ 深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年,由即日起至2024年1月1日期間現身荷里活廣場。(有關機構提供)

1. 七色彩虹拱廊

經典復古Retro的Windy及Moonstone誠邀大家前來My Little Pony的夢幻國度,一同開展奇妙的聖誕旅程。

2. 閃爍夢幻聖誕城堡

6米高的閃爍夢幻聖誕城堡,整座城堡散發著奪目耀眼的閃爍光芒,Generation 4的Twilight Sparkle(紫悅)和Pinkie Pie(碧琪)恭迎大家來到聖誕派對盛會!

3. 浪漫星空館

Generation 5的Sunny Starscout(晴晴星探)在5米高的浪漫星空館,與大家一同揭開浪漫星空館的布幕,走進星光閃閃的銀河系,彷如置身My Little Pony 的夢幻魔法世界。

全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」

現場特設全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」,場地以Y2K和彩虹顏色為設計主調,場內3米高的聖誕粉紅小馬燈牌打卡位。溜冰場可讓大人與小朋友入場試玩,周末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班,屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧,訓練大家的平衡力及協調性。

▲ 「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」可讓大人與小朋友入場試玩。(有關機構提供)

「尋找 My Little Pony 之旅」互動遊戲

場內10個不同地點設有My Little Pony角色貼紙,顧客只需出示其中5張於場內與My Little Pony角色合照的相片,連同捐款$10予「香港公益金」,即有機會獲得限量版「My Little Pony A5 文件夾」一個。

荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品,包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」,顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款,即可把限定禮品帶回家。數量有限,先到先得!

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

活動詳情

日期:即日起至2024年1月1日

地點:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

時間:上午10時至晚上10時

「My Little Pony 冬日滾軸溜冰」—試玩區

日期:2023年11月9日至2024年1月1日

(*冬日滾軸溜冰體驗班舉行之日期及時間除外)

時間:中午12時至晚上8時

地點:荷里活廣場1樓明星廣場

獨家換領 My Little Pony 聖誕限定精品

