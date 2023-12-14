聖誕好去處｜荷里活廣場My Little Pony 6米高聖誕城堡　3大夢幻打卡位+冬日滾軸溜冰場

▲ 今個聖誕荷里活廣場化身成大型城堡，舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」。（有關機構提供）

深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年，由即日起至2024年1月1日期間現身鑽石山荷里活廣場，化身成大型城堡，舉辦「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，同場有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，於夢幻燈光下享受滾軸溜冰的樂趣！荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品，要把握機會買限定聖誕禮品了！

最新影片推介：

My Little Pony聖誕派對3大打卡位

場內設有3大夢幻打卡位：「七色彩虹拱廊」、「閃爍夢幻聖誕城堡」、在「浪漫星空館」，集結不同小馬角色造型在等大家，讓大人小朋友於今個聖誕盡情打卡！

▲ 深受小朋友歡迎的My Little Pony踏入40周年，由即日起至2024年1月1日期間現身荷里活廣場。（有關機構提供）

1. 七色彩虹拱廊

經典復古Retro的Windy及Moonstone誠邀大家前來My Little Pony的夢幻國度，一同開展奇妙的聖誕旅程。

2. 閃爍夢幻聖誕城堡

6米高的閃爍夢幻聖誕城堡，整座城堡散發著奪目耀眼的閃爍光芒，Generation 4的Twilight Sparkle（紫悅）和Pinkie Pie（碧琪）恭迎大家來到聖誕派對盛會！

3. 浪漫星空館

Generation 5的Sunny Starscout（晴晴星探）在5米高的浪漫星空館，與大家一同揭開浪漫星空館的布幕，走進星光閃閃的銀河系，彷如置身My Little Pony 的夢幻魔法世界。

全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」

現場特設全港首個「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」，場地以Y2K和彩虹顏色為設計主調，場內3米高的聖誕粉紅小馬燈牌打卡位。溜冰場可讓大人與小朋友入場試玩，周末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班，屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧，訓練大家的平衡力及協調性。

▲ 「My Little Pony 冬日滾軸溜冰場」可讓大人與小朋友入場試玩。（有關機構提供）

「尋找 My Little Pony 之旅」互動遊戲

場內10個不同地點設有My Little Pony角色貼紙，顧客只需出示其中5張於場內與My Little Pony角色合照的相片，連同捐款$10予「香港公益金」，即有機會獲得限量版「My Little Pony A5 文件夾」一個。

荷里活廣場亦準備3款獨家My Little Pony期間限定禮品，包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款，即可把限定禮品帶回家。數量有限，先到先得！

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活動詳情

日期：即日起至2024年1月1日

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

時間：上午10時至晚上10時

「My Little Pony 冬日滾軸溜冰」—試玩區

日期：2023年11月9日至2024年1月1日

（*冬日滾軸溜冰體驗班舉行之日期及時間除外）

時間：中午12時至晚上8時

地點：荷里活廣場1樓明星廣場

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責任編輯：黃諾韶