星願奇緣丨欣宜阿Dee首度合作配音　爆笑挑戰「迪士尼世一大問答」

▲ 欣宜 與阿Dee聲演《星願奇緣》。

為迪士尼動畫電影《星願奇緣》（Wish）粵語配音的鄭欣宜 (Joyce) 與何啟華（阿Dee）都對迪士尼電影相當熟悉，他們施展渾身解數挑戰「迪士尼世一大問答」。

第一回合熱身問題，要兩位畫出迪士尼電影第一個識飛的主角。欣宜同阿Dee雖然立即知道是《小飛象》，但兩位的畫功似乎與真正的小飛象有一段距離，各自出產了一隻全新品種的飛象。不過二人都笑言自己有漫畫家的常識，用幾筆點綴就畫出飛翔時的空氣感與速度。

欣宜「復出」第一撃為 《星願奇緣》獻聲 Joyce為唱主題曲《星願》

欣宜阿Dee齊唱《Let It Go》

熱身完畢，第二回合要唱出YouTube上最高點擊率的迪士尼動畫電影主題曲，欣宜與阿Dee默契十足，同時唱出《魔雪奇緣》的主題曲《Let It Go》。欣宜不愧為迪士尼粉絲，連主歌部份的歌詞都一字不漏地唱出，而阿Dee用演技為歌聲配上冰雪、魔法、寒風等背景音效，為歌曲昇華。

第三回合繼續爆笑，二人需要靠一張圖估到一位迪士尼經典角色。望到圖中黃色晚裝一小部份，欣宜秒回正確答案Belle (《美女與野獸》女主角)，而阿Dee經過幾秒掙扎後答出「Beauty」（美女），答案笑爆全場。

重演《阿拉丁》經典場景

第四回合要求兩位馬拉松式說出迪士尼動畫，二人連環答到《睡公主》、《雪姑七友》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《獅子王》，最後一個答案，就是連繫二人的最新原創動畫《星願奇緣》。

最精彩一幕，就是要重演《阿拉丁》的經典場景，今次阿Dee同欣宜一齊擔起唱歌的重任，欣宜在飛氈上拉住阿Dee衫尾全程投入演出，阿Dee卻搞錯Ｗill Smith (《阿拉丁》中飾演Genie) 做阿拉丁，笑聲不絕。

最終回，欣宜同阿Dee分別用聲演在動畫《星願奇緣》的角色。

阿Dee首先以自己聲演的山羊BB華倫天奴經典對白：「估唔到我把聲都幾性感架喎！」，欣宜唱出《Let It Go》及《A Whole New World》後，又化身自己聲演的《星願奇緣》女主角雅莎唱出《星願》。

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