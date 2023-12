星願奇緣丨欣宜阿Dee首度合作配音　爆笑挑戰「迪士尼世一大問答」

▲ 欣宜 與阿Dee聲演《星願奇緣》。

為迪士尼動畫電影《星願奇緣》(Wish)粵語配音的鄭欣宜 (Joyce) 與何啟華(阿Dee)都對迪士尼電影相當熟悉,他們施展渾身解數挑戰「迪士尼世一大問答」。

第一回合熱身問題,要兩位畫出迪士尼電影第一個識飛的主角。欣宜同阿Dee雖然立即知道是《小飛象》,但兩位的畫功似乎與真正的小飛象有一段距離,各自出產了一隻全新品種的飛象。不過二人都笑言自己有漫畫家的常識,用幾筆點綴就畫出飛翔時的空氣感與速度。

欣宜「復出」第一撃為 《星願奇緣》獻聲 Joyce為唱主題曲《星願》

欣宜阿Dee齊唱《Let It Go》

熱身完畢,第二回合要唱出YouTube上最高點擊率的迪士尼動畫電影主題曲,欣宜與阿Dee默契十足,同時唱出《魔雪奇緣》的主題曲《Let It Go》。欣宜不愧為迪士尼粉絲,連主歌部份的歌詞都一字不漏地唱出,而阿Dee用演技為歌聲配上冰雪、魔法、寒風等背景音效,為歌曲昇華。

第三回合繼續爆笑,二人需要靠一張圖估到一位迪士尼經典角色。望到圖中黃色晚裝一小部份,欣宜秒回正確答案Belle (《美女與野獸》女主角),而阿Dee經過幾秒掙扎後答出「Beauty」(美女),答案笑爆全場。

重演《阿拉丁》經典場景

第四回合要求兩位馬拉松式說出迪士尼動畫,二人連環答到《睡公主》、《雪姑七友》、《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《獅子王》,最後一個答案,就是連繫二人的最新原創動畫《星願奇緣》。

最精彩一幕,就是要重演《阿拉丁》的經典場景,今次阿Dee同欣宜一齊擔起唱歌的重任,欣宜在飛氈上拉住阿Dee衫尾全程投入演出,阿Dee卻搞錯Will Smith (《阿拉丁》中飾演Genie) 做阿拉丁,笑聲不絕。

最終回,欣宜同阿Dee分別用聲演在動畫《星願奇緣》的角色。

阿Dee首先以自己聲演的山羊BB華倫天奴經典對白:「估唔到我把聲都幾性感架喎!」,欣宜唱出《Let It Go》及《A Whole New World》後,又化身自己聲演的《星願奇緣》女主角雅莎唱出《星願》。

