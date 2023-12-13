【的士服務】立法會三讀通過涉改善的士服務修例草案   多議員關注如何打擊白牌車

▲ 立法會三讀通過涉改善的士服務修例草案 。（朱永倫攝）

立法會今日（13日）三讀通過關於改善的士服務的修例草案，包括引入的士車隊管理制度等。78人贊成、8人棄權。會上多議員關注如何打擊非法白牌車。

通過後的法例提高白牌車作非法出租或取籌載客用途的罰則，由3個月提升至6個月。投出棄權票的實政圓桌立法會議員田北辰認為，做法治標不治本，因「網約車」日後會愈來愈普遍，包括合法的的士，及不合法的出租私家車。他指政府現在增設的士車隊，而非增設牌照，只為提升的士服務，形容如「塘水滾塘魚」，令叫不到「Uber的士」的市民會叫「白牌車」。

立法會地產及建造界議員龍漢標則表示，本港過去一直有電召的士服務，因此所謂「網約車」衝擊的士行業，問題核心並不是App的新科技，而是網約車。期望政府當局增加罰則外，更要積極加強執法，他亦鼓勵的士行業善用手機應用程式。

選委界議員陳紹雄表示，隨着北部都會區發展如火如荼，點對點的交通網絡非常重要，雖然「紅的」能夠在新界接客，但「綠的」只能行駛在新界區域。陳紹雄擔心因而窒礙北都與市區的交通連接，他建議政府放寬，不再區分不同顏色的士的服務區域，讓車隊的士能夠服務全港市民。

民建聯議員陳恒鑌建議，在的士內部加入雲端錄影系統，若司機和乘客出現爭端，可由政府指定人員翻查紀錄，既可以保障司機亦可以保障市民。運輸及物流局局長林世雄表示，會作相關研究，並於明年和的士業界作討論。

至於工聯會陸頌雄提出修正案，建議車隊的僱傭關係比例增至一半，則未獲通過。

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記者：趙居逸