學校動態︱東莞劉百樂中學推動心肺復甦急救訓練　鼓勵學生擔起責任救急助人

▲ 同學們認真學習心肺復甦急救。

救人一命，真的一秒也不能拖！黃金救人時間往往只有數分鐘，然而急救知識在本港並不普及；若然能有更多市民大眾裝備自己，學習急救技能，定能有更多生命獲得拯救。有見及此，東莞劉百樂中學早於3年前疫情期間，已開始在校內推動心肺復甦急救訓練。校方希望透過訓練，讓學生掌握正確的急救知識和技巧，遇到緊急情況下有信心挺身而出、擔起責任，為身邊的人帶來多一份保障。

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訓練計劃可追溯至2020年，當時疫情持續肆虐，令學生失去正常的校園生活， 除了嚴重影響學習進度外，更使他們難以保持正面和積極的生活態度。校方見此情況，待疫情開始逐受控，馬上積極物色校外的活動資源，希望幫助學生盡快恢復豐富的校園生活。校長黃慧文女士憶述：「當時我們主動與扶輪社代表黃先生（Simon）聯絡，探討在我校試後活動期間，為中五全級學生開辦心肺復甦急救訓練證書課程的可能性。結果黃先生不但正面回應，更與扶輪社等多方努力協調，結果學校終於在3年前與香港聖約翰救傷隊開展了第一次急救課程。而當中的費用，包括導師課程費、器材運輸以及證書費等，更獲扶輪社全數資助，讓學生可以免費接受正規CPR急救訓練，實在感恩。」

▲ 疫情受控之後，東莞劉百樂中學校長黃慧文（中）主動聯絡扶輪社代表黃先生（右），探討在學校開辦心肺復甦急救訓練證書課程的可能性。學校提供

3小時課程包括理論和技術訓練

黃校長表示，學校一向會為不同年級的學生設定個人成長的學習目標，而當年中五學生的主題正是「承擔責任」。「承擔責任需要勇氣，而勇氣則來自於能力，因此我們希望學生在完成急救訓練後，可以掌握正確的急救知識和技巧，在緊急情況下有勇氣挺身而出、擔起責任，為身邊的人帶來多一份保障，並認知急救這項技能的重要性。」

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於是校方在當年的試後活動期間，為上、下午班的中五同學各安排了3小時課程。每一堂課均有十多名專業的聖約翰救傷隊導師臨場教授（每位導師對10位學生，進行分組教學）。課程內容除有理論課，更包括技術課，即是學習CPR心臟復甦法和使用自動心臟去顫器（AED）進行去顫電擊，課程結尾亦要考筆試和技術試。

黃校長指出：

小組教學模式讓學生能更加有效地吸收知識，而在導師的細心教導下，每年約有100名學生接受訓練，每年合格率皆達9成以上，就連香港聖約翰救傷隊的主要負責人都對學校安排與學生表現十分讚賞。」為了將這個挺身而出、擔起責任、救急助人的精神傳承下去，學校從2020年起至今一直持續推行訓練計劃，未來亦將它列為中五年級學生的重要訓練項目之一。

同學分享：

李同學分享當年接受心肺復甦急救訓練證書課程的感受：「記得在疫情期間，很多活動都不能進行，便萌生考救生員的念頭。因之前也接觸過CPR，所以當學校為我們安排CPR訓練課程的時候，便馬上投入學習。初次學習CPR感覺不太困難，只需練習步驟就可以完成，加上有導師悉心指導，我和其他同學都很快上手。我覺得CPR是一項生活技能，當遇上身邊有人受傷和情況危險時，CPR可以起到救急作用。我定必會將此技能應用在生活上，也會鼓勵身邊同學和家人朋友學習使用CPR，協助更多的人。」

黃同學表示：「未接受心肺復甦急救訓練前，只看過寥寥無幾的急救宣傳片，只知道CPR是在人的胸口上按壓，卻不知道其具體作用，所以對其印象不深，會覺得做CPR好困難。回想初次上訓練課，我覺得不算困難，只是自己零經驗，不知道按壓需要使用多大力氣，一直害怕用力過頭，需要向假人進行人工呼吸時有點難突破自己的心理關口，畢竟有一組同學在旁觀看着呢！幸好CPR需要的急救動作並不複雜，而且有導師示範，詳細解釋每一個動作，所以最後也很快上手。CPR是一個相對簡單的急救方式，適合大眾學習，能起到急救作用，預防患者因失救而出現生命危險。因此日後如在街上遇上患者突然不適，我都會在現場環境安全的情況下對患者施行CPR。因為學習的目的不單是為了一張證書，而是為了幫助有需要的人，否則便失去意義。」

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責任編輯:王明芳