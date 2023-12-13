潛行丨彭于晏拍打鬥戲被玻璃割傷　華仔家棟到場為Eddie慶生

▲ 劉德華為彭于晏慶祝生日。

由劉德華監製兼主演新片《潛行》內，彭于晏（Eddie）在戲中飾演的角色方興，是網絡毒品調查科警司，Eddie今除跟幾位影帝，包括華仔、林家棟、任達華等有多場對手戲大鬥演技外，亦有動作場面給予Eddie發揮，跟戲中販毒集團手下一對一決鬥，他亦毫不錫身，在一場酒窖打鬥戲中，慘被玻璃割傷。



Eddie飾演的警司方興，負責調查戲中的跨國毒品暗網案件，一心追捕林陣安（劉德華飾）為首的毒販陣營。Eddie明查暗訪下，追隨林陣安手下到一間酒窖，二人隨即大打出手。

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華仔親指導彭于晏

Eddie有豐富參與動作片的經驗，但在拍攝這幕格鬥場面前，亦都聽從幕後人員意見，嚴陣以待，做足準備在鏡頭前大顯身手。而這幕，華仔雖無戲份，但作為監製的他就親自到場，跟導演關智耀，以及動作導演錢嘉樂一齊研究兩位演員的格鬥對決。

華仔親自指導Eddie，擺起拳手動作，無論出拳擋拳，都相當有板有眼，令人聯想起華仔在經典作《阿虎》中的造型。至於嘉樂亦都非常專業，悉心指導Eddie，如何安全完成動作場面，又教導他擺出型格姿勢，令Eddie拍攝時更加得心應手。

不慎被割傷手

Eddie亦相當受教，細心聆聽華仔跟嘉樂的指導，每拍完一個鏡頭，就立即重溫再改善。

他更愈拍愈起勁，倒地、跳起、被玻璃碎照頭淋，亦都毫無怨言，難怪嘉樂都指這一場拍攝幾日以來，見證Eddie愈拍愈好，當中一個鏡頭，Eddie需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃樽，Eddie亦不慎被玻璃割傷手部，不過他依然忍痛完成，處理傷口期間亦直指只是小小受傷，轉眼又再投入拍攝。

影帝特地到片場



雖然拍得辛苦，不過Eddie都有獎勵補償。拍攝當日正是Eddie的41歲正日生日，華仔和家棟就捧著蛋糕出來跟壽星公慶生，Eddie非常驚喜，想不到兩位影帝特地來到片場跟他慶生。

Eddie就，指今次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快外，又跟眾金像級陣容合作，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然齊演出，另外又可讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。

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