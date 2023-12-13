【數碼素養】銀行公會夥青協合辦數碼素養學院　今舉行首屆畢業禮

▲ 「數碼素養學院」今日舉辦畢業禮暨「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華啟動儀式。（香港銀行公會圖片）

今年由銀行公會主辦、青協協辦的「數碼素養學院」，今日（13日）在中環街市舉行畢業禮暨「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華啟動儀式，來自14間學校超過210位高小學生正式畢業，現場超過100人，場面熱鬧。

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「數碼素養學院」旨在培育具有責任感的數碼公民，透過教授網上程式設計及VR虛擬實境活動，讓本港高小學生學習正確理財觀念、私隱保護、提防詐騙等知識，提升金融及數碼素養，避免誤墮網路陷阱，並增加對金融科技的興趣。銀行公會亦派出義工團隊，講解理財教育、提防詐騙、網絡罪行及保護個人私隱的相關知識，並協助指導學生。學院至今已為來自14間學校超過210位高小學生，提供累積逾1,200小時的培訓課程。

政務司司長陳國基出席活動致辭時指，政府一直與社會各界攜手合作，加以防範和打擊網絡騙案，並從小培養青少年的正確理財觀念和數碼素養，欣悉銀行公會和青協合辦「數碼素養學院」，為社會培育懂得明辨是非、理性思考的新一代數碼公民。未來會繼續與各界緊密合作，做好「把關者」角色，讓市民在安全可靠的網絡環境下生活。

銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜稱，公會未來會繼續加強大眾對保護個人資料的認識、懂得更安全使用日益創新的數碼銀行渠道、產品和服務，助力推動銀行業的安全發展。

此外，銀行公會今明兩日舉行「長幼數碼共融社區服務計劃」嘉年華，不但有講座及攤位遊戲，更向現場觀眾派發紀念品。警務處商業罪案調查科亦派員深入講述如何識別及防範各種騙案。活動更以促進跨代共融、共建和諧社會為目標，由參加計劃的學生化身為活動大使，用他們編程創作的作品向長者分享於課程學到的知識，進一步推廣金融及數碼素養。

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責任編輯：梁薾心