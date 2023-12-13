不正常愛情研究所丨伍倩彤朋友太太外遊意外身故　丈夫太癡情累亡妻難投胎？

▲ （左起）《不正常愛情研究所》Gillian、Doniven、Jojo、Susuca及Karen。

由伍倩彤（Gillian）、麥惠琪（Susuca）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）任主持的《不正常愛情研究所》，明晚（12月14日）播出一集研究題目為「逾越生死的愛」。

Gillian分享了一位男性朋友的故事，話說男友人太太外遊時意外身故，傷痛的男友人帶住兒子移民離開香港，Gillian說︰「嗰位朋友雖然移民，但佢當老婆仲健在。唔止將舊居所有嘢搬去新居，裝修同主人房佈置，同舊屋一樣，當老婆『未走』咁。」

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▲ Gillian分享一段朋友掛念亡妻的故事。

情癡未能走出陰霾

兩父子住落，隱約覺得媽咪的「存在」。接住Gillian爆出驚人一幕說︰「有次請畫家嚟屋企幫囝囝畫畫，點知畫咗老婆個樣出嚟，位畫家係從未見過朋友老婆。」

最後男友人請來靈媒幫手，靈解釋因為男友人的執念，令亡妻未能投胎，所以經常在父子身邊出現。

Gillian接受訪問時透露男性友人近況，略帶無奈稱︰「其實都唔可以話走出陰霾，佢身邊都會有其他女仔出現，但從來都冇承認過關係，佢自己都話唔會再投入一段認真嘅關係入邊，表面睇落好似冇事，但有時飲醉酒或者諗起佢太太嘅時候，佢都會好傷心。」

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