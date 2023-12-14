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聖誕好去處丨YM²裕民坊設7大聖誕打卡位　5米高巨型北極熊+旋轉聖誕樹

親子好去處 19:24 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

今個聖誕觀塘YM²裕民坊與7up聯乘，打造一座用7up汽水罐組成的5米高聖誕樹及巨型禮物盒。（官方圖片）

【親子好去處/聖誕好去處/聖誕商場】今個聖誕，香港到處的商場都已經佈置好聖誕裝飾，而觀塘市中心則有北極熊作為主題，打造北極小鎮，讓大家歡度聖誕！由即日起，觀塘市中心舉辦「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」，設置7大北極熊打卡位，當中主打必影位是一隻5米高的充氣毛毛版巨型北極熊，以及一座5米高會轉動的聖誕樹及巨型禮物盒，喜歡打卡拍照的你，切勿錯過！

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裕民坊7大打卡位 必影5米高北極熊

由即日起至2024年1月1日，觀塘市中心將舉行「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」，於觀塘市中心YM²裕民坊和自由空間，設置7大特色北極熊拍打卡點和多個室內室外娛樂區域，當中包括7米長的懶懶熊、瞓覺熊和波士熊等。

觀塘市中心由即日起舉行「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」。

其中一個位於商場中庭，5米高的充氣毛毛版巨型北極熊是今次必影打卡位，大人小朋友只要踏入中庭，在任何一個位置都可以與北極熊打卡！由12月16日起，蜜糖熊和甜心熊更會來到商場對出的戶外空間，到時大家集齊7大打卡位，與他們合照。

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聯乘7up打造5米高汽水罐聖誕樹

今次YM²裕民坊亦與7up聯乘，打造了一座5米高、用以超過1萬個7up汽水罐砌成的聖誕樹及巨型禮物盒。聖誕樹除了燈光效果還會自動轉動，是今次場內別具特色的裝置。而巨型禮物盒亦是由7up汽水罐組合而成，極為特別。在展覽後，裝置中的所有汽水罐都將會送往回收再造，以鼓勵大家減少浪費，共度綠色聖誕。

今次觀塘市中心必影5米高充氣毛毛版北極熊！（官方圖片）

節日限定4米高北極熊見面會

在周末、聖誕及元旦期間，商場將會舉辦「哈囉熊見面會」，一隻身高4米的巨大北極熊將會於YM²裕民坊出沒，到時大家可以與這隻巨大北極熊近距離合照，喜歡北極熊的朋友切勿錯過！

裕民坊外牆上演「幻影極光之旅」

另外，在YM²裕民坊外牆每晚都會上演唯美「幻影極光之旅」，讓大家猶如置身極地國度！想欣賞「幻影極光之旅」的大家，不要錯過表演時間。

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小朋友必玩冬日熊熊列車 

商場中庭特設玩樂區，小朋友可以登上「冬日熊熊列車」，而家長亦可為登上小火車的小朋友和5米高的波士熊合照，絕對是活動最佳的打卡點。凡於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿$200，即可免費換領「冬日熊熊列車」入場證，入場證亦可於期間限定店購買。

商場亦會舉辦「熊出沒工作坊」，只須於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿$200，即可報名參加，學習以環保物料及回收紙製作出創意北極熊聖誕帽。戴上帽子的小朋友可以與商場內每隻北極熊合照，極具紀念價值！

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另外，在活動期間消費滿指定金額，即可免費換領限定北極熊禮品，場內亦設有期間限定店，發售一系列北極熊及聖誕禮品，一眾喜愛北極熊的大小朋友當然不能錯過。

觀塘市中心辦戶外北歐聖誕嘉年華

在12月16日至31日期間，觀塘市中心YM²裕民坊對出的戶外空間將會舉行北歐聖誕嘉年華。大家可以與巨型飄雪水晶球和「觀塘充氣紅Van」打卡暢影。另外，嘉年華亦設有聖誕市集攤檔、冬日玩樂攤位及工作坊，大家除了可以品嚐人氣美食外，還可以買到特色的聖誕禮品，實行一次過滿足食、買、玩三個願望！

YM²裕民坊 「冬日熊出沒@觀塘．7 Bears in Town」活動詳情

7大北極熊打卡位 - 熊熊這一家 

日期：即日起至2024年1月1日
地點：懶懶熊（7米長）：YM²裕民坊UG正門
         波士熊（5米高）：YM²裕民坊L1中庭（11am – 8pm）
         瞓覺熊：YM²裕民坊UG大堂
         媽媽熊 與 寶寶熊：YM²裕民坊L3花園平台（11am – 8pm）
         蜜糖熊 與 甜心熊：自由空間 (適用於12月16日至1月1日)

YM² x 7up聖誕樹及巨型禮物盒

日期：即日起至2024年1月1日
地點：YM²裕民坊UG大堂及L1中庭
時間：10am - 10pm

幻影極光之旅

日期：即日起至2024年1月1日
地點：自由空間（YM²裕民坊外牆、前裕民坊巴士總站）
時間：6pm - 10pm

聖誕嘉年華

日期：12月16日至12日31日
時間：12pm - 10pm
地點：自由空間（觀塘同仁街）

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責任編輯：王明芳

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