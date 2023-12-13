【領養毛孩】單位養103貓遭鄰居投訴傳惡臭　急尋領養人

▲ 103隻貓急尋領養人。（香港拯救貓狗協會圖片）

動物團體「香港拯救貓狗協會」今日（13日）在fb發帖，指一名愛貓心人士家中飼養了103隻貓，但由於鄰居難忍惡臭，警告他下周六（23日）前要遷出所有貓，否則會通知漁農處帶走，全部貓隻有機會被人道毀滅，現急尋領養人。

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香港拯救貓狗協會指，愛貓屋主養了103隻貓，雖然數量誇張、「地少貓多」，但生活仍算溫飽，有遮風擋雨的地方，且大部份健康，只是大多未絕育。單位據悉為一居屋，估計有500多呎。

不過，屋主近日接連被鄰居投訴屋內發出惡臭，影響日常生活，且已報警，日前更發出最後通知，指必須在下周六前將所有貓移走，否則會通知漁農處帶走，有機會全部被人道毀滅，所以急尋領養人。

協會稱，如果有打算領養貓咪，或有貓家庭想加貓，都可盡快Whatsapp98641089聯絡協會，義工會立即做家訪，亦不會收取任何領養費；若未有領養打算，但可幫忙暫托的亦可聯絡協會義工。

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責任編輯：梁薾心