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聖誕新年購物丨DFS「迎接節日狂歡」節慶活動　連串著數有機會贏$28888終極大獎

休閒消費 20:32 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

旅遊零售商DFS迪斐世推出2023年節慶活動 ─「迎接節日狂歡」，為年度最普天同慶的節日帶來奢華驚喜和快樂。由即日起至12月31日，顧客在全球的DFS 門店及DFS.com，一同參與連串節日驚喜活動。​

迪斐世店內提供多款獨家產品，包括美妝、香水和時裝等，顧客可以沉浸於精心準備的絢麗奪目世界中。於11月17日至12月31日期間，向香港及澳門的迪斐世尊享會（DFS CIRCLE）會員送上奢享禮遇。Estee Lauder、Jo Malone London等閃耀品牌亦為會員提供獨家禮遇。

刮刮樂贏大獎

而且節日期間， 顧客可邊購物邊體驗精彩的節慶活動，包括：與聖誕老人見面合照、知名品牌的個人化服務以及一系列美味佳餚等等。DFS的香港分店將有獨一無二的快閃表演，以最驚喜的方式呈現頂級的時尚設計。

顧客可在港澳兩地的分店，參加聖誕刮刮樂遊戲，有機會贏得高達28,888元終極大獎。

節日慶典中不容錯過迪斐世店內一棵高聳發亮的聖誕樹，由豔麗多彩的圓形禮盒搭建，每個圓形禮盒象徵著令人愉悅的聖誕禮物，例如：時裝鞋履、手袋和美妝產品等。

迪斐世提升聖誕旺季購物氛圍，打造無壓力的購物體驗，指定分店貼心設立便捷禮品包裝站，讓顧客為摯愛揀選高貴典雅的禮物，共度歡樂時光。

免費換領聖誕甜點

此外，萬廣場廣東道店在12月1日至24日期間每逢週六和週日及12月25日聖誕節當天，只需要在社交媒體上關注我們並分享於打卡位拍攝的照片，即可免費換領聖誕甜點。

另外，顧客凡於12月1日至12月25日期間，在DFS旗下香港廣場店舖購物，即可享有由專人禮物包裝服務，將顧客的心意精緻地包裝成每一個驚喜，附上心意卡，為摯愛送上愉悅驚喜。（詳情留意官網

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