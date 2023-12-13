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【中大校董會風波】吳樹培稱從未獲邀答辯　斥校董會指控嚴重不公及保留法律追究權利

社會 21:21 2023/12/13

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中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培今日（13日）遭即時解僱。（中大校網截圖）

中文大學校董會今日（13日）通過決議即時解僱中大副校長（行政）兼秘書長吳樹培。吳樹培晚上發聲明表示，對校董會決定感到極大的愕然、悲憤及難過，透露過去2個月一直沒被校董會調查小組邀請答辯，直至今日始知悉小組完成調查，反指校董會的對他作出的指控構成「嚴重不公」。

吳樹培亦澄清指，他過去一直根據大學條例及規程，按照校董會和校長指示，「秉持專業忠誠的態度去履行職務」。他亦對個別校董和社會人士作出嚴重誹謗，保留法律追究權利。

吳樹培聲明全文：

今天下午大約2時，我收到校董會主席的書面通知，大學校董會通過決議，終止我與大學的僱傭關係，即時生效。對於有關決定，我感到極大的愕然、悲憤及難過，內心感受無法形容，我必須澄清一些事實。

作為香港中文大學副校長及大學秘書長，兼任校董會秘書，我一直根據大學的條例及規程，按照校董會和校長的指示，秉持專業忠誠的態度去履行職務。

校董會主席在10月中通知我，將會成立一個小組對我進行調查。我在過去兩個月一直都沒有被邀請參與調查或答辯，或為小組提供資料。至今日我才得悉，有一個三人小組已成立並完成調查，我還未有機會就指控及批評作出申辯，校董會就作出解僱的決定，我對此非常遺憾。

校董會在聲明指，對我「能夠或願意以符合良好管治的原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心」，對此說法，我是無法理解及同意。我必須指出，本人從事大學行政工作34年，在香港中文大學渡過16個寒暑，於2017年出任副校長。一直以來，對於校董會及校長的要求，我都秉持專業忠誠的態度，按照大學的條例及規程履行我的職責，全力維護大學的最佳利益。校董會的說法，是指控我的專業操守抵觸了大學良好管治原則，這實在對我構成了嚴重的不公。

對於有個別校董和社會人士，一而再對我作出毫無根據的嚴重誹謗，我是非常遺憾，並保留作出追究的法律權利。

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責任編輯：馮琪雅

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香港中文大學 大學 誹謗

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