【退伍軍人症】中大醫院71歲病人染退伍軍人症離世　防護中心懷疑有院內感染

▲ 中大醫院懷疑有退伍軍人症院內感染。(資料圖片)

衞生防護中心今日（13日）公布，中文大學醫院11月15日呈報的一宗退伍軍人病個案，現階段懷疑該個案可能屬院內感染個案。



涉及的71歲男病人曾於10月14日至11月4日入住香港中文大學醫院。他於11月12日因發燒、肚瀉和氣促再度入住該院，其後情況轉差，並於11月19日去世。



由於病人在發病前曾在該院留醫超過三星期，因此中心當時已即時建議醫院暫停使用有關病區的供水系統及進行消毒，並於11月16日聯同機電工程署到該院採集樣本。經中心公共衞生化驗服務處化驗後，12個水樣本中有8個對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，濃度為每毫升0.4至60.7個菌落形成單位。4個環境樣本中，則有1個呈陽性反應。基因序列顯示，病人樣本與水樣本的基因序列型相同。



綜合病人的留醫時間、發病日期及環境化驗結果，中心現階段懷疑該個案可能屬院內感染個案。



中心已提供健康及醫學監察建議，要求院方追蹤10月14日至11月16日期間曾入住有關病房和病區的病人。曾在該段時間入住香港中文大學醫院的人士，如出現肺炎病徵，應盡快求醫並告知醫生有關情況。中心會與該院保持緊密聯繫，繼續密切監察措施執行情況及進行流行病學調查。

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責任編輯：陳展棋