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【C919訪港】C919維港演示觀賞地點逐個捉　攝影比賽大派53張雙人來回機票

社會 21:56 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

C919及ARJ21飛機首次到訪香港。(機管局圖片)

國家自主研製的C919飛機首次到訪香港，並於12月16日（星期六）於維多利亞港上空進行飛行演示。

C919飛機將於12月16日上午約10時30分由香港國際機場起飛，然後由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈。

民航處表示，若天氣情況許可，C919飛機預計於12月16日上午10時30分由香港國際機場起飛，而實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式。C919飛機將自西至東進入並飛越維多利亞港上空兩次（請參照飛行演示路線示意圖），飛行高度分別為1500呎及1000呎。

市民可在維多利亞港兩旁，觀賞到C919飛機的風采。

可以觀賞C919地點：

尖東海旁

觀塘海濱

鰂魚涌海濱花園

西九龍海濱長廊

中西區海濱長廊

金紫荊廣場

詳情：https://www.cad.gov.hk/chinese/comac_flightdemonstration.html

攝影比賽送雙人來回機票  設53個得獎名額

為配合飛行演示活動，民航處將在維多利亞港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、飄放風箏、放飛繫留氣球或大量氣球等飛行活動。有關詳情，請瀏覽小型無人機電子平台「SUA一站通」 和相關航行通告。

機管局及特區政府更合辦攝影比賽，獎品是雙人來回機票，設有53個得獎名額。參賽者可於2023年12月16日至29日起透過網上平台填寫報名表格及提交相片。得獎者的名單將於1月於比賽網站公布。得獎者將獲專人通知。

冠軍、亞軍及季軍：每人可獲得兩張從香港出發及指定長途航點的經濟客艙來回機票。

優異獎(50名) ：每人可獲得兩張從香港出發及指定短途航點的經濟客艙來回機票。

詳情：https://www.hongkongairport.com/tc/C919photos.page

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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