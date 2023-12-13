【中大校董會風波】查逸超：改組過渡校董會已擁任何權力　學生盼盡快提升至34人校董會

▲ 中大校董會主席查逸超（右）否認解僱決定倉卒。（朱永倫攝）

中文大學校董會上月通過改組，將校內外成員比例，由原有1︰1改為1︰2。惟截至今日（13日），僅部分原校董獲過渡至新校董會，以及個別新校董獲委任，今日中大校董會會議在校內外成員比例1︰5的情況下，通過即時解僱中大副校長吳樹培。

中大校董會主席查逸超否認在校董會改組過渡時間通過解僱決定倉卒，強調現時校董會擁有「全校董會任何一個權力」，另無正面回應將來會否在校董會上彈劾中大校長段崇智。有中大生表示希望盡快產生34人校董會，在經過不同持份者充分討論下共同作決定。

改組過渡期 已擁任何權力

改組後的完整中大校董會人數減至34人，按中大網頁截至上周五（8日）資料，19名校董之中，目前校外成員則佔多達16人；計及段崇智、中大常務副校長陳金樑，以及早前被暫停校董會秘書職務的吳樹培，只有3名校內成員，距離議員草案所指的11名校內成員尚欠8人。

查逸超今表示，校董會未來工作包括將校董人數由目前18人，慢慢提升到法定的34名成員，並澄清草案中的過渡條款，是指部分原校董可過渡至新校董會，強調上月初刊憲改組後的中大校董會，已擁有「全校董會任何一個權力」，並非「過渡權力」，不認同解僱決定倉卒。

查逸超指未來議程 屬機密

中大校長段崇智早前捲入反修例風波及換校徽風波等，屢次被議員校董狙擊。中大校董會未來會否進一步彈劾段崇智？查逸超及3名議員校董今日均無正面回應，查逸超僅稱校董會未來議程及內容均屬機密，不便透露。議員校董劉國勳強調會以提升大學管治為目標跟進，包括校徽事件。

未獲委任的中大校董成員，包括本科生、研究生及教職員等校內成員。聯書院學生會工作小組對校董會解僱吳樹培的決定表示詫異，冀校董會作出重大決定時增加透明度，亦希望盡快產生34人校董會，即包括學生選任校董，確保校董會在作任何決策時能經過代表不同持份者的校董充分討論及共同參與下作出決定。

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記者：馮琪雅