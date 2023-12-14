【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標

▲ 消委會測試30款臘腸。（林宇翔攝）

秋冬季節很多人愛吃臘味煲仔飯、糯米飯等，臘腸是當中不可或缺的食材，消委會測試30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，結果發現，全部樣本屬高鈉，逾8成高糖，除1款外全部高脂，包括8款包裝樣有「瘦」字的樣本。另6款非預先包裝樣本檢出本港及歐洲禁止在食物中使用的染色料；2款預先包裝樣本更檢出塑化劑含量超標。消委會建議消費者不宜進食太多臘腸，以免導致肥胖及其他疾病。

消委會於多間零售店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來自香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。當中16款為預先包裝樣本，平均每100克售價由11至39.7元，相差約2.6倍；14款非預先包裝樣本則售價以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎12.9至37元，相差約1.9倍。

根據食物安全中心指標，每100克食物含超過20克總脂肪，便可界定為「高脂」食物。分析結果發現，以每100克計算，29款臘腸樣本屬「高脂」，總脂肪含量介乎21.7至47克；唯一不屬高脂的樣本，總脂肪含量亦達19.4克，貼近高脂定義。而雖然1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字樣，但實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。

另外，全部30款樣本屬高鈉，每100克鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標，分別高出1至近2.3倍。

製作臘腸時亦會添加糖作調味，據食安中心指標，每100克食物含逾15克糖，即可視為「高糖」食物，惟逾8成樣本屬高糖，當中糖含量最高的1款，每100克有25.9克糖。參考世衞建議，以1名每日攝取2,000千卡能量的成年人計算，每日攝取的游離糖應少於50克，即每餐最高攝入量約16.7克，但進食1條糖含量最高的樣本，已會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限85%。

▲ 6款臘腸含禁用染色料，2款則塑化劑超標。（林宇翔攝）

此外，6款非預先包裝樣本中，檢出禁止在食物中添加的染色料紅2G及若丹明B。前者呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，且會產生代謝物苯胺，歐洲食物安全局早於2007年指苯胺具基因毒性，不排除致癌，同年起禁止在食物中使用，本港亦自 2008年底禁用；若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。

塑化劑方面，2款預先包裝樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42及0.66毫克，高於食安中心行動水平。23款樣本亦含重金屬鉛，1款檢出砷，但含量沒有超出《中國食品安全國家標準食品中污染物限量》的規定。

食物在加熱、烘乾和煙燻過程或受環境污染，便會產生多環芳香烴（PAHs），部分PAHs可能具致癌性，而2款非預先包裝樣本檢出PAHs，但沒有超出歐盟對燻肉的規定上限。

測試又發現，6款樣本的營養標籤標示值與檢出含量相距甚遠，當中4款的糖、脂肪或鈉檢出量，更超出食物安全中心營養標籤指訂立的容忍限。其中，1款糖含量較標示值高出達81%，2款鈉含量比標示值高逾 20%，1款高出73.6%；總脂肪含量最高的1款樣本，其總脂肪及飽和脂肪檢出量，更比營養標籤的標示值分別高47.8%及40.7%。

另有樣本糖及鈉檢出量比標籤所標示高超過7成；有2款樣本檢出的脂肪含量則遠低於標示值，當中總脂肪含量分別較標示值低50.9%和49.3%，飽和脂肪含量分別低53.2%和45.4%；更有預先包裝樣本完全沒有營養標籤和成分表，令消費者無法掌握相關資訊。

消委會敦促食品製造商儘快改善，且已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。

食用臘腸小貼士： 注意保持營養均衡，臘腸脂肪、鈉和糖含量普遍高，不適宜進食太多

臘腸含硝酸鹽/亞硝酸鹽，由於幼兒較易受亞硝酸鹽影響，不宜多吃

臘腸應儲存在雪櫃

烹煮前除去連接臘腸繩的部分

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記者：梁薾心