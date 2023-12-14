  • 23°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 11:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標

社會 10:14 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

消委會測試30款臘腸。（林宇翔攝）

秋冬季節很多人愛吃臘味煲仔飯、糯米飯等，臘腸是當中不可或缺的食材，消委會測試30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，結果發現，全部樣本屬高鈉，逾8成高糖，除1款外全部高脂，包括8款包裝樣有「瘦」字的樣本。另6款非預先包裝樣本檢出本港及歐洲禁止在食物中使用的染色料；2款預先包裝樣本更檢出塑化劑含量超標。消委會建議消費者不宜進食太多臘腸，以免導致肥胖及其他疾病。

消委會於多間零售店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來自香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大。當中16款為預先包裝樣本，平均每100克售價由11至39.7元，相差約2.6倍；14款非預先包裝樣本則售價以每斤或每磅標示，經換算後平均每100克售價介乎12.9至37元，相差約1.9倍。

根據食物安全中心指標，每100克食物含超過20克總脂肪，便可界定為「高脂」食物。分析結果發現，以每100克計算，29款臘腸樣本屬「高脂」，總脂肪含量介乎21.7至47克；唯一不屬高脂的樣本，總脂肪含量亦達19.4克，貼近高脂定義。而雖然1款預先包裝及7款非預先包裝有「瘦」字樣，但實際上亦全部屬高脂，其中1款總脂肪含量更達35.9克。

另外，全部30款樣本屬高鈉，每100克鈉含量由1,258.5至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標，分別高出1至近2.3倍。

製作臘腸時亦會添加糖作調味，據食安中心指標，每100克食物含逾15克糖，即可視為「高糖」食物，惟逾8成樣本屬高糖，當中糖含量最高的1款，每100克有25.9克糖。參考世衞建議，以1名每日攝取2,000千卡能量的成年人計算，每日攝取的游離糖應少於50克，即每餐最高攝入量約16.7克，但進食1條糖含量最高的樣本，已會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限85%。

6款臘腸含禁用染色料，2款則塑化劑超標。（林宇翔攝）

此外，6款非預先包裝樣本中，檢出禁止在食物中添加的染色料紅2G及若丹明B。前者呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，且會產生代謝物苯胺，歐洲食物安全局早於2007年指苯胺具基因毒性，不排除致癌，同年起禁止在食物中使用，本港亦自 2008年底禁用；若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。

塑化劑方面，2款預先包裝樣本檢出塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP），每公斤分別含0.42及0.66毫克，高於食安中心行動水平。23款樣本亦含重金屬鉛，1款檢出砷，但含量沒有超出《中國食品安全國家標準食品中污染物限量》的規定。

食物在加熱、烘乾和煙燻過程或受環境污染，便會產生多環芳香烴（PAHs），部分PAHs可能具致癌性，而2款非預先包裝樣本檢出PAHs，但沒有超出歐盟對燻肉的規定上限。

測試又發現，6款樣本的營養標籤標示值與檢出含量相距甚遠，當中4款的糖、脂肪或鈉檢出量，更超出食物安全中心營養標籤指訂立的容忍限。其中，1款糖含量較標示值高出達81%，2款鈉含量比標示值高逾 20%，1款高出73.6%；總脂肪含量最高的1款樣本，其總脂肪及飽和脂肪檢出量，更比營養標籤的標示值分別高47.8%及40.7%。

另有樣本糖及鈉檢出量比標籤所標示高超過7成；有2款樣本檢出的脂肪含量則遠低於標示值，當中總脂肪含量分別較標示值低50.9%和49.3%，飽和脂肪含量分別低53.2%和45.4%；更有預先包裝樣本完全沒有營養標籤和成分表，令消費者無法掌握相關資訊。

消委會敦促食品製造商儘快改善，且已將相關樣本資料轉交食安中心跟進。

食用臘腸小貼士：

  • 注意保持營養均衡，臘腸脂肪、鈉和糖含量普遍高，不適宜進食太多
  • 臘腸含硝酸鹽/亞硝酸鹽，由於幼兒較易受亞硝酸鹽影響，不宜多吃
  • 臘腸應儲存在雪櫃
  • 烹煮前除去連接臘腸繩的部分

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全
今日 10:31
【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
今日 10:51
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
今日 10:06
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康

你可能感興趣

【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全
今日 10:31
【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
今日 10:51
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
今日 10:06
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
蘿蔔糕 重金屬 塑化劑 食用安全 新加坡 消委會 污染 食安中心 脂肪 食品

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命