【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康

▲ 消委會測試35款芝麻產品。（林宇翔攝）

消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，發現在3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食物安全中心的行動水平。有研究指長期過量食用可能會影響實驗動物生殖系統的發育，以及肝臟和腎臟等器官的健康。有13款芝麻油樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，其中1款的檢出量超出歐盟標準上限。此外，10款樣本的營養素標示值與實際測試結果亦不相符，消委會促請生產商及代理商從速改善各項問題，確保產品安全。

是次測試的35款芝麻產品樣本，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。測試項目包括各樣本的塑化劑、除害劑及營養素含量，芝麻油樣本的污染物含量，以及芝麻粉及芝麻醬樣本的霉菌毒素和致病菌含量。不同牌子的售價差異甚大，以芝麻油為例，每100克售價由$11.9至$68.7不等，相差最多逾4倍半，而售價最高和其中1款售價最低的樣本，於總評均同獲最高的5分，代表價格與產品質素並沒有必然關係。

▲ 消委會測試35款芝麻產品。（林宇翔攝）

研究指出若長期過量進食塑化劑可能會影響實驗動物生殖系統發展，以及損害肝臟、腎臟等器官的健康。

測試結果顯示，有6款檢出塑化劑DBP、20款檢出塑化劑DEHP，其中3款芝麻油和1款芝麻粉的DBP或／及DEHP檢出量，均超出食安中心的行動水平，當中1款芝麻油樣本所檢出的DBP及DEHP含量，分別超標79倍（每公斤24毫克）及逾46倍（每公斤71毫克）。成年人若每日進食這款芝麻油樣本超過15.7克，即約1湯匙，就會超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量（group-5TDI）；至於體重為19公斤的5歲女孩為例，若每日進食該款芝麻油樣本超過5.0克，即約1茶匙，便會超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量。

此外，有13款芝麻油樣本檢出基因致癌物環氧丙醇（每公斤120微克至2,100微克），檢出量最高的1款達每公斤2,100微克，較歐盟標準（每公斤1,000微克縮水甘油脂肪酸酯，以環氧丙醇顯示）高出1.1倍。

油脂是芝麻產品的主要成分，油脂在超過200°C及超過160°C高溫脫臭加工的過程中分別會產生有害的加工污染物縮水甘油脂肪酸酯和氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）。縮水甘油脂肪酸酯與3-MCPD及其脂肪酸酯這些物質，理應不會在以機械方法壓榨，且於製造過程中不會使用高溫精煉和化學物提取的初榨油及冷壓油之中出現，結果有2款聲稱屬冷壓初榨或特級初榨的芝麻油樣本檢出3-MCPD，當中1款更同時檢出環氧丙醇。測試結果意味產品可能經高溫精煉加工處理，或者受非冷壓油或精煉油污染。

調查亦發現，有1款芝麻油樣本檢出的反式脂肪酸及飽和脂肪酸，與營養標籤的標示值分別相差169%和112%。另外有1款芝麻油樣本檢出的反式脂肪酸較標示值高89.7%，1款芝麻粉樣本檢出的飽和脂肪酸較標示值高25.9%。此外，根據《技術指引》，有7款樣本檢出的反式脂肪酸，並未達到其標示為「0」的定義（每100克或每100毫升少於或等於0.3克）。營養標籤資料錯誤可能會誤導消費者，對患有心臟病、糖尿病等長期病患者影響尤其大。

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記者：黃穎津