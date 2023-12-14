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金巴床蝨｜往澳門金巴滿車床蝨　乘客邊坐邊被咬：落車除鞋逾10隻走出嚟【附金巴回應】

食用安全 11:27 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

往澳門金巴滿車床蝨，乘客邊坐邊被咬：落車除鞋逾10隻走出嚟。

一對夫婦日前乘上香港往澳門金巴，期間已感到被昆蟲叮咬，至下車時驚見鞋及風褸內藏有大量床蝨，部分死後流出血漬疑曾經咬人。金巴其後回應事件時指已留意到相關情況，已派員對全線車廂作消毒滅蟲工作。

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有男網民於Facebook群組「澳門高登起底組」發文，指日前乘上香港往澳門金巴（港珠澳大橋穿梭巴士），與太太一邊坐一邊感受到被蟲叮咬。事主落車後檢查發現鞋內有逾10隻蟲且「有大有細」。事主其後再發現風褸裡面藏有更多細蟲，要將全身衣物至鞋履丟棄先可以轉車回家。

「一邊坐一邊有嘢咬我同我太太，一落車已經發現成隻鞋都有蟲，我除鞋發現超過10隻走出嚟，有大有細，即時用指甲殺咗啲蟲，原來我件風褸仲多，最後要成身衣物同鞋掉晒垃圾桶先敢上自己車返屋企，入屋前檢查我太太對鞋，發現有吸血蟲，掉埋垃圾桶。」

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至回家後，事主再發現太太鞋內有「吸血蟲」。事主續指家中6年前曾現「吸血蟲」，當時小朋友已被咬至紅腫，處理半年先成功滅蟲，

「希望有關部門可以看到呢個貼，唔想澳門成為吸血蟲重災區。」

金巴指重視事件 將為所有車隊滅蟲

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）今日（14日）發通告，指有關巴士是前日（12日）晚上11時55分香港至澳門的WF9736雙層巴士。金巴指對事件高度重視，已對所有營運車輛進行滅蝨及消毒清潔，同時加強車內衛生。金巴指會進一步加強除蟲工作密度及車內衛生檢查，如有需要可直接向工作人員反映。

專家提醒5大床蝨藏身黑點 安全帶位屬其一

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣於社交平台分享，指床蝨可藏身於狹小縫隙，形容「搭程巴士就可能中招」，提醒市民巴士上幾大床蝨出現黑點以提醒大家注意，其中就包括今次懷疑有床蝨出現的安全帶位置：

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1. 黑色座位扶手

2. 乘客扶手

3. 安全帶

4. 座位靠窗邊位置

5. 充電插蘇位置

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