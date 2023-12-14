  • 23°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 11:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全

社會 10:31 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

（資料圖片）

港車北上已推出，港人可北上自駕暢遊廣東省，消委會稱申請門檻不高，計劃推出以來深受歡迎。不過消委會提醒，內地與香港的法定汽車保險要求有很大分別，切勿貪便宜而購買合法但保障範圍欠全面的車保，萬一意外沒足夠保障應付賠償責任，風險極大，建議消費者宜在內地法定的「交強險」上，加購內地車輛商業保險（商業險）。

在內地自駕，必須投保「交強險」。雖然投保「交強險」已符合內地法定保險要求，但其保障範圍只涵蓋第三者人身傷亡或財產損失，並不包括司機及車上乘客，加上每次事故賠償限額僅達人民幣20萬元的內地法定保險最低要求，未必足以全數支付意外賠償責任，因此宜加購「商業險」增加賠償保障。交強險相比起香港法例規定汽車保險的第三者責任保障額，須達港幣1億元，差距甚大。

「商業險」適用於內地法定最低要求以外的額外賠償，包括第三者責任和受保車輛車上乘客及司機的相關賠償，簡單來說，就是涵蓋「交強險」未能提供保障的範圍，而保障可介乎人民幣100萬元至1,000萬元，以及人民幣1萬元至20萬元的賠償限額選擇，在考慮加保時消費者可因應自身的風險承擔能力而作出決定。

為方便消費者比較現有香港汽車保單上，添加內地汽車保險的選擇，消委會搜集了本港18間保險公司所提供這類稱為「等效先認」的車保產品資料，發現大部分保險公司除了報價方式及要求不同外，當中提供報價的8間保險公司的「商業險」保費差異頗大，視乎保險產品的保額，保費範圍可由港幣數百元至3,000餘元不等。

「港車北上」申請人可透過3種渠道購買內地汽車保險，包括從香港保險公司購買「等效先認」保險產品；自行向內地的保險公司直接投保；或經香港保險公司提供的一站式服務安排，從內地的保險公司購買。

在「等效先認」政策下，申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地「交強險」的「等效先認」保單，並可按需要加購「商業險」，整張保單由同一家香港保險公司出單，優點是申請人毋須分開購買兩地保單。

消委會以2019年出廠、汽缸容量約2,500cc的七人車，以及司機從事文職工作、擁有超過5年駕駛經驗、無索償折扣為60%和未有違例駕駛記分紀錄為例，成功從當中的8間保險公司獲得報價資料，發現保費差異頗大，以一年保費計算，等同內地「交強險」的「等效先認」保單的保費介乎港幣959元至1,320元不等；投保人民幣100萬元至1,000萬元保額的「商業險–第三者責任」，保費則介乎港幣974元至3,019元不等。

消費者須留意，「商業險–車上人員責任」所提供的保障相對較低，保額只介乎人民幣1萬元至20萬元，保費介乎港幣165元至3,269元不等，萬一車上有人不幸受傷，駕駛者責任甚大。

消費者在申請「港車北上」前，應留意以下事項：

  • 在運輸署設立的指定網站提交申請
  • 除購買內地規定的法定車保外，建議消費者加購商業險
  • 確保香港「禁區紙」、內地電子牌證、交強險或「等效先認」保單有效期一致
  • 駕駛人士應先了解在內地駕駛注意事項
  • 若駕駛電動車，需配備合適轉接器及配件等電氣設備

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
今日 10:06
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標
今日 10:14
【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標
【領養毛孩】單位養103貓遭鄰居投訴傳惡臭　急尋領養人
20:04 2023/12/13
【領養毛孩】單位養103貓遭鄰居投訴傳惡臭　急尋領養人

你可能感興趣

【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
今日 10:06
【消委會】消委會測試35款芝麻產品　1款芝麻油塑化劑超標79倍或損肝臟健康
【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標
今日 10:14
【消委會】消委會測試30款臘腸　6款含禁用染色料2款塑化劑超標
【領養毛孩】單位養103貓遭鄰居投訴傳惡臭　急尋領養人
20:04 2023/12/13
【領養毛孩】單位養103貓遭鄰居投訴傳惡臭　急尋領養人
消委會 汽車保險 廣東省

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命