【港車北上】預約攻略懶人包　消委會教路返大陸一招保安全

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港車北上已推出，港人可北上自駕暢遊廣東省，消委會稱申請門檻不高，計劃推出以來深受歡迎。不過消委會提醒，內地與香港的法定汽車保險要求有很大分別，切勿貪便宜而購買合法但保障範圍欠全面的車保，萬一意外沒足夠保障應付賠償責任，風險極大，建議消費者宜在內地法定的「交強險」上，加購內地車輛商業保險（商業險）。

在內地自駕，必須投保「交強險」。雖然投保「交強險」已符合內地法定保險要求，但其保障範圍只涵蓋第三者人身傷亡或財產損失，並不包括司機及車上乘客，加上每次事故賠償限額僅達人民幣20萬元的內地法定保險最低要求，未必足以全數支付意外賠償責任，因此宜加購「商業險」增加賠償保障。交強險相比起香港法例規定汽車保險的第三者責任保障額，須達港幣1億元，差距甚大。

「商業險」適用於內地法定最低要求以外的額外賠償，包括第三者責任和受保車輛車上乘客及司機的相關賠償，簡單來說，就是涵蓋「交強險」未能提供保障的範圍，而保障可介乎人民幣100萬元至1,000萬元，以及人民幣1萬元至20萬元的賠償限額選擇，在考慮加保時消費者可因應自身的風險承擔能力而作出決定。

為方便消費者比較現有香港汽車保單上，添加內地汽車保險的選擇，消委會搜集了本港18間保險公司所提供這類稱為「等效先認」的車保產品資料，發現大部分保險公司除了報價方式及要求不同外，當中提供報價的8間保險公司的「商業險」保費差異頗大，視乎保險產品的保額，保費範圍可由港幣數百元至3,000餘元不等。

「港車北上」申請人可透過3種渠道購買內地汽車保險，包括從香港保險公司購買「等效先認」保險產品；自行向內地的保險公司直接投保；或經香港保險公司提供的一站式服務安排，從內地的保險公司購買。

在「等效先認」政策下，申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地「交強險」的「等效先認」保單，並可按需要加購「商業險」，整張保單由同一家香港保險公司出單，優點是申請人毋須分開購買兩地保單。

消委會以2019年出廠、汽缸容量約2,500cc的七人車，以及司機從事文職工作、擁有超過5年駕駛經驗、無索償折扣為60%和未有違例駕駛記分紀錄為例，成功從當中的8間保險公司獲得報價資料，發現保費差異頗大，以一年保費計算，等同內地「交強險」的「等效先認」保單的保費介乎港幣959元至1,320元不等；投保人民幣100萬元至1,000萬元保額的「商業險–第三者責任」，保費則介乎港幣974元至3,019元不等。

消費者須留意，「商業險–車上人員責任」所提供的保障相對較低，保額只介乎人民幣1萬元至20萬元，保費介乎港幣165元至3,269元不等，萬一車上有人不幸受傷，駕駛者責任甚大。

消費者在申請「港車北上」前，應留意以下事項：

在運輸署設立的 指定網站 提交申請

提交申請 除購買內地規定的法定車保外，建議消費者加購商業險

確保香港「禁區紙」、內地電子牌證、交強險或「等效先認」保單有效期一致

駕駛人士應先了解在內地駕駛注意事項

若駕駛電動車，需配備合適轉接器及配件等電氣設備

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責任編輯：吳卓峰