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周海媚離世丨周海媚病歷紙疑遭公開　涉事醫院職員被停職兼行政拘留

娛樂 10:22 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

涉事醫院職員已遭依法行政拘留。

女星周海媚於本周一（12月11日）傳出死訊，至前晚（12月12日）周海媚工作室在微博証實她因病醫治無效，於12月11日離世，終年57歲。

之後網上卻流傳一張疑周海媚送醫搶救的電子病歷截圖，而且更在微博等內地平台瘋傳。由於資料涉及病人私隱，即時引起各界狠評：「毫無道德底線」、「太沒有醫德了」。

警方接報後已介入調查，目前已將兩名涉案人士逮捕歸案，包括一名醫院職員，另一人為該職員的朋友，其中一名36歲男子已遭依法行政拘留。

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周海媚離世丨網上流傳疑周海媚送醫病歷洩露私隱　引衛健委關注調查事件

涉事醫院職員被拘留

據《央視新聞》報道，北京順義公安分局經查後，指36歲符姓男子利用其在順義區某醫院工作之便，以炫耀目的將一名患者的個人病歷拍照發至微信群組，導致訊息擴散，目前該名涉事職員已被停職。

而周海媚驚傳離世，網上流傳一份電子病歷截圖，據《新京報》報導，涉事醫院職員證實，網傳病歷確實是該醫院的真實病歷。

（微博圖片）

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疑似搶救病歷遭公開

據內地網絡傳出的疑似電子病歷所見，周海媚是在12月11日上午11時11分被送到北京中醫醫院，而據周海媚同事所述，當日周海媚是在上午10點許時被同事發現昏迷，於是同事打120急救電話。

至於疑似電子病歷資料所示，周海媚被送到醫院時已失去意識無心跳和呼吸，而且全身冰冷僵硬並出現屍斑，其瞳孔擴大結膜出血。另外，疑似電子病歷資料顯示，周海媚曾患高血壓和系統性紅斑狼瘡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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