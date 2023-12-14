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【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份

社會 10:51 2023/12/14

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近年出現俗稱「虛擬保險」的全網上保險服務。（資料圖片）

近年出現俗稱「虛擬保險」的全網上保險服務，消費者委員會檢視4間持牌虛擬保險公司，發現3間未有訂明保留消費者個人資料期限；個別公司網頁設聊天機械人，亦出現答非所問情況。消委會期望業界加強私隱政策及提升網站功能，提升消費者對虛擬保險產品的信心。另外，當中3間提供自願醫保的公司，同一年齡層的標準計劃保費可相差逾7成。

虛擬保險投保程序需於網上進行，其線上界面設計、資訊清晰度及支援服務格外重要。在4間公司中，有1間的聊天機械人未能有效辨識關鍵字詞，當消委會職員查詢電子錢包保障及家居保障的產品時，聊天機械人卻提供有關癌症保險的資訊，答非所問；另外有2間的聊天機械人能辨別關鍵字詞及解答部分簡易問題，包括如何查詢索償進度、保單資料及繳費紀錄等，但提供答案與投保人自行在網頁搜尋的所得資訊並無分別；餘下1間的網站不設聊天機械人，消費者只可透過通訊軟件與客戶服務職員線上對談。消委會建議，虛擬保險公司應多花功夫提升客戶網上體驗。

消委會參考3間提供自願醫保公司列出的「標準保費表」，顯示同一年齡層的年度保費存在差異，投保年齡為出生後15日的男性，年度保費相差約74%；女性方面，80歲人士的年度保費最多相差逾55%。因此，消委會提醒，自願醫保標準計劃的保障範圍相近，保費未必相若。

對於核實客戶身份，3間提供自願醫保公司認證鬆緊不一。進行投保時，其中1間公司僅向投保人索取香港身份證號碼，毋須上載任何身份證明文件；另外2間則要求投保人於投保時或遞交申請後，上載香港身份證副本，其中1間更要求投保人自拍一段錄像以核實身份；個別公司還會額外索取職業、居住地址、學歷及投保資金來源等。不過，上述3間公司均會索取基本個人資料，包括姓名、出生日期、性別、身高及體重等。

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責任編輯：梁凱婷

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