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社內相親大結局劇透丨第15集劇情預告　Hollie決定到紐約找Timo

娛樂 13:42 2023/12/14

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《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第14集劇情講到Timo終於聯絡上Hollie，二人經歷種種，剖白後感情更加昇華。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」　呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

《社內相親》

社內相親丨第15集（15/12）

Alfred接到映書父親的電話，要求他與映書分手。映書對父親失望，決定辭職，徹底與父親斷絕關係。 

Timo也到了Hollie家跟Hollie爸媽說明彼此的關係，希望能獲得認可。Hollie父親坦言Hollie因為父母吃盡苦頭，希望Timo不會讓她受到傷害。 

爺爺為逼Timo分手再度假裝生病，然而檢查過程中發現心臟出現問題，必須到美國才能接受治療。

Timo想帶Hollie一起出國，但Hollie決定留下，兩人因此開始了為期1年的異地戀。 

1年後，映書創辦、Alfred投資的公司已經步上軌道。

Hollie跟Timo卻只能靠視訊聯繫感情，惴惴不安的Hollie決定到紐約找Timo，卻遇到令她意外不已的事情… 

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新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

撰文 : TOPick柴犬出動

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