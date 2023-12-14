消委會｜6款檢出禁用染色料部分含致癌物　4款較安全高分臘腸名單【附詳細名單】

秋冬很多人愛吃的臘味煲仔飯、糯米飯、蘿蔔糕等，臘腸是當中不可或缺的食材。消費者委員會測試了市面30款預先包裝及非預先包裝臘腸樣本，發現全部樣本均屬高鈉，逾8成屬高糖，除1款外全部均屬高脂，8款描述有「瘦」字的樣本亦不例外。

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8款標有「瘦」字臘腸屬高脂

消委會從市面店選購了30款臘腸樣本，其中20款聲稱來源地為香港或內地，部分則聲稱來自新加坡及加拿大，當中有16款為預先包裝樣本。在脂肪含量方面，以每100克計算，29款樣本屬「高脂」臘腸，其總脂肪含量介乎21.7克至47克。在16款預先包裝臘腸樣本中，檢出總脂肪含量最高的樣本是「大生海味」三花臘腸。「聯盛食品市場」本港腊腸則在非預先包裝樣本，檢出最高總脂肪含量。

在30款臘腸樣本中，只有「好棧」特選三花臘腸不屬高脂樣本，但總脂肪含量（19.4克）亦貼近高脂定義。

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此外，有1款預先包裝及7款非預先包裝、產品描述上標有「瘦」字的臘腸全部均屬高脂。當中有1款聲稱「瘦」的臘腸樣本，「安記」加瘦臘腸散裝的總脂肪含量為每100克35.9克，比沒有聲稱瘦的臘腸樣本的總脂肪平均含量更高。

產品描述標有「瘦」字臘腸總脂肪含量：

香港榮華榮華臘腸精選瘦肉臘腸：23克/每100克

裕和合記頂級特瘦臘腸：21.7克/每100克

萬利隆臘味家特瘦生抽王腸：27克/每100克

安記加瘦臘腸散裝：35.9克/每100克

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇：29.3克/每100克

鉅利醬園加瘦腊腸：28.3克/每100克

三興隆臘味加瘦切肉腸：30.1克/每100克

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸：32.8克/每100克

30款臘腸全高鈉

鈉含量方面，全部30款臘腸均屬「高鈉」食物，每100克的鈉含量由1,258.5毫克至 1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標（每100克含600毫克鈉），分別高出 1倍至近2.3倍。以鈉含量最高的「祥德」一級臘腸計算，進食1條便會攝入1,029.2毫克鈉，較每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。

另外，由於製作臘腸亦會添加糖作調味，測試中有25款樣本均屬於「高糖」。在16款預先包裝樣本，檢出糖含量最高則是「香港榮華」榮華臘腸精選瘦肉臘腸，每100克25.9克糖。若進食1條糖含量最高的樣本便會攝入14.2克糖，達每餐糖攝入量上限的85%。

而在14款非預先包裝樣本中，檢出糖含量最低的是「旺角金旺中西藥批發行」本港加瘦三花臘腸，而最高則是「生興臘味雜貨」金牌腸王。

染色料紅2G不排除致癌

在6款非預先包裝樣本的臘腸，亦被檢出本港禁止在食物中添加的染色料紅2G（1款）及若丹明B（5款）。當中，紅2G呈淺紅色，可令食物添上桃紅至血紅色，會產生代謝物苯胺，其毒性不排除會導致人類患癌。本港亦在2008年底開始，禁止在食物中加入紅2G。至於若丹明B則呈亮紅色，本港亦禁止用於食物中。

含染色料紅2G臘腸樣本：

旺角金旺中西藥批發行本港加瘦三花臘腸

含若丹明B臘腸樣本：

金源南北雜貨臘腸

生興臘味雜貨金牌腸王

錦祥號臘味特瘦鮮肉腸皇

鉅利醬園加瘦腊腸

三興隆臘味加瘦切肉腸

獲消委會4星半總評臘腸：

官燕棧古法經典臘腸皇：每包$84，共5條

樓上廣東風味臘腸：每包$72，共6條

大棧加拿全天然臘腸：每包$59，共6條

仁御堂皇牌精選臘腸皇：每包$35，共5至7條

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