周海媚離世丨黃日華曾見海味面上現紅斑　慨嘆：再無機會聽到佢把聲

女星周海媚（海味）於本周一（12月11日）傳出死訊，後來，周海媚工作室在微博証實她因病醫治無效，於12月11日離世，終年57歲。

曾與海味合作的黃日華（華哥）接受TVB《東張西望》訪問，分享與契妹昔日的往事，並慨嘆：「依家再無機會聽到佢把聲。」

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黃日華：晴天霹靂嘅打擊

黃日華指自己在12月11日晚上收到初步消息，並在酒店為對方唸經，希望她可以大步攬過，稱：「我哋坐高鐵返香港，喺高鐵站一落車一過關，我睇到手機：『吓！海味走咗』，我覺得係一個晴天霹靂嘅打擊。」

華哥在《楊家將》、《義不容情》、《天地豪情》等劇集與海味合作，更與海味上契，他憶述：「第一次認識佢就係拍《楊家將》，啱啱選完港姐出嚟，佢係一個好乖、好純、又唔多出聲嘅小妹妹。我哋成班人玩埋一齊，佢就坐埋一邊睇書，靜靜望住我哋。

他續說：「之後再拍《義不容情》，大家就熟咗好多，拍完之後公司幫我哋搞咗個上契儀式，我哋三個成為三兄妹，所以當時我哋關係係非常之好。海味嗰陣性格係好開朗、好率直、好真，佢演啲楚楚可憐角色又好入型又格，個樣好似成日畀人蝦。」

他更談到海味的私下性格：「我覺得係女嘅硬漢子、敢作敢為，佢係一個愛恨分明嘅人。」

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黃日華曾見周海媚臉上紅斑

談起海味的身體狀況，華哥指在拍《天地豪情》期間就經常看到對方臉上有紅斑，他指海味當時欲言又止、未有透露得太詳細，「佢話『阿哥，冇嘢，我會搞掂，放心』，嗰陣時就傳佢有紅斑狼瘡症，我都問佢，佢話『冇事，阿哥，我會睇好自己』，嗰陣時開始擔心。」

另外，華哥指在海味早年再回香港時曾見面，他說：「佢畀咗個電話號話我，話佢會成日換，之後我發好多訊息畀佢都冇覆，可能又改咗電話，同佢好多年都冇聯絡，但係冇啦……依家再無機會聽到佢把聲。」

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