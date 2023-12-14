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【旅遊推廣】交流生遊覽廟街嘆港式美食　大讚：廟街是香港文化重要寶藏

社會 10:51 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Sophie與Andrew於大排檔享用火氣十足的港式美食。

旅發局12月與商戶攜手，為多元化的廟街景點注入新動力，結合原有多元活動加強推廣，提升旅客及市民到訪的興趣，展示香港獨有的吸引力。來自墨西哥的Sophie Raimondo（22歲）及來自美國的Andrew Singer（19歲）均是來港交流生，他們早前體驗了「廟街一天遊」，感受最地道的香港文化，並將精彩瞬間向身處海外的親友推介。

首次到訪油麻地的Sophie與Andrew，參觀逾百年歷史的榕樹頭天后廟，兩人跟隨傳統，在祈福球上寫上願望後即掛上祈福，然後鳴鐘擊鼓，聽從講解後親嘗金箔貼龍舟求好運，大呼好玩，又能體驗到不同地方的文化特色。

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二人又走進40年歷史的百寶堂，初嚐最正宗傳統涼茶。Sophie試過五花茶與廿四味後，笑臉依然，還取笑喝了一口廿四味就扮作鎮定的Andrew。他們亦即興參與「廟街演唱會」與大家載歌載舞，體驗「靈雀占卜」題，自選一隻小鳥走出籠子，在一堆籤文中叼出其中一張，再由林師傅慢慢講解當中的歷史故事與隱藏意思。

他們其後於大排檔享用火氣十足的港式美食，混在旅客與本地市民之間，大歎椒鹽鮮魷、菠蘿咕嚕肉、避風塘炒蟹等地道美食，再來兩支大啤酒一齊乾杯，十分盡興。

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Sophie表示，來港之前只知香港是國際商業樞紐，透過到訪廟街，令她深入認識香港多元文化的另一面，形容「廟街是香港文化其中一個重要寶藏」，亦打破了傳統香港的旅遊印象。

Andrew則認為廟街多元活動，豐富了旅客夜遊香港的行程，形容這次廟街之旅令人難忘，亦有助他了解到更多香港的地道文化。

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記者：黃穎津

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