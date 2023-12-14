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【旅遊資訊】順豐推機場行李託運及送遞服務　即日起享75折節日優惠

社會 11:19 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

順豐香港推出「機場行李託運及送遞服務」。（順豐提供）

順豐香港推出「機場行李託運及送遞服務」，在10間順豐站增設行李送遞服務，協助外遊旅客提前將行李由市區送遞到機場。由即日起至12月31日，使用「機場行李託運及送遞服務」將享有75折節日優惠。

「機場行李託運及送遞服務」提供行李送遞、託運及寄存三大服務，包括︰往來機場與市區之間的行李送遞及託運；預約安排專人上門，或前往位於港九新界的指定10間順豐站，包括尖沙咀、旺角、沙田、上水、元朗、鴨脷洲等，將行李送遞或託運到機場；旅客亦可於順豐香港設立在機場的「寄存及送遞櫃檯」寄存行李。

如親臨指定順豐站使用行李送遞及託運服務，收費分別為一件80元起及一件120元起；至於行李寄存則按每小時計收費14元。客戶可透過順豐香港官網或手機應用程式（SFHKAPP）預約下單，隨時隨地追蹤行李狀況。

為更方便市民在市區預辦登機手續及託運行李，順豐香港率先在將軍澳康城順豐站增設「機場行李託運服務」，設置由香港機場管理局及航空公司合作的「智能登記櫃檯」及「自助行李託運櫃檯」，供客戶自助辦理行李託運。旅客只需於航班起飛前24小時憑電子機票或登機證，以及旅客證件，按照櫃機屏幕指示輸入資料，系統便會自動列印登機證和行李標籤；然後為需要託運的行李磅重，再進行掃瞄配對資料等，便可提交順豐站職員密封行李準備送遞。此外，市民亦可提前不少於12小時預約上門安排行李託運，由順豐香港職員及獲認可的工作人員辦理託運手續。

順豐香港計劃於一年內將「機場行李託運服務」拓展至5間順豐站，並會繼續促成與更多航空公司達成合作；同時亦會陸續將「機場行李送遞服務」擴展至更多順豐站，包括消費熱點、住宅區及工商區。而行李配送業務亦正陸續拓展至不同出入境口岸，包括火車站及碼頭等，務求為市民及旅客提供更全面及方便的旅遊出行體驗。

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記者：黃穎津

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