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【六合彩】頭獎$8,300萬周二開彩　幸運投注攻略即睇

社會 10:03 2023/12/15

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

六合彩今晚攪珠。（資料圖片）

六合彩連續7期沒人中頭獎，下周二（19日）開彩的第142期六合彩，料頭獎一注獨中高達8,300萬元。

馬會表示，由於對上7期未有幸運兒（以全注10元）獲中頭獎，因此約有6,900萬元多寶，累積撥入至下周二（12月19日）的攪珠內。若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,300萬元。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於周六（16日）攪珠將不會舉行。

六合彩幸運攻略

根據過去30期的攪珠表現，「32」、「34」攪出8次是表現最好，其次「3」、「8」、「16」、「49」也攪出過7次。

不過「21」在過去30期也未曾攪出過。

最新一期攪珠結果

六合彩第141期攪珠結果3、4、11、37、44、48，特別號碼36。頭獎無人中；二獎5注中，每注派彩1,021,500元；三獎149注中，派91,400元。

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責任編輯：吳卓峰

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