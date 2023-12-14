珍惜生命｜一日內兩宗跳海失蹤　39歲男紅磡停泊座駕　內遺贈妻女最後聖誕禮物【附自殺7大徵兆】

本港昨日（13日）發生兩宗墮海事件，至今日（14日）兩名男子仍然失蹤。其中一名39歲男子於紅磡戴亞街大環山公園對開墮海，消防蛙人出動潛入海中搜索一日仍未果。附近戴亞街停泊一輛本田私家車，內有一個寫有疑是遺書內容的紙盒，聲稱給妻女最後的聖誕禮物。

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警方昨日（13日）下午1時許，於紅磡戴亞街一個警方行動基地內翻看閉路電視時，發現前晚深夜一名男子在基地外近海濱長廊位置跨越欄杆跳下海中，未幾失蹤。消防接報後派出蛙人到場搜索，惜未有發現。

搜索期間，有人發現附近的戴亞街有一部一輛本田私家車停泊，車內遺留一個紙盒並寫有懷疑遺書字句，聲稱是給妻女最後的聖誕禮物。據了解，失蹤的39歲姓馬男子近期受金錢問題困擾。

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另昨晚11時許，一名男子將車輛停泊在昂船洲大橋往機場方向橋面。職員發現後上前了解，男子聲稱車輛故障；當職員指示男子將車停在前方安全位置時，男子突情緒激動，手持放著啤酒膠袋下車並攀出大橋圍欄外墮海。

職員報警求助後，警方、消防及海事處到場在附近一帶海面搜索，暫未有發現。據了解，跳橋失蹤的為41歲姓容男子，目前跳橋原因仍有待調查。

自殺7大徵兆

除了成人外，本港近期亦發生不少學童輕生的事件。精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

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防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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