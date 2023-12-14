  • 25°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍惜生命｜一日內兩宗跳海失蹤　39歲男紅磡停泊座駕　內遺贈妻女最後聖誕禮物【附自殺7大徵兆】

都市病 11:41 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

本港昨日（13日）發生兩宗墮海事件，至今日（14日）兩名男子仍然失蹤。其中一名39歲男子於紅磡戴亞街大環山公園對開墮海，消防蛙人出動潛入海中搜索一日仍未果。附近戴亞街停泊一輛本田私家車，內有一個寫有疑是遺書內容的紙盒，聲稱給妻女最後的聖誕禮物。

最新影片：

活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

警方昨日（13日）下午1時許，於紅磡戴亞街一個警方行動基地內翻看閉路電視時，發現前晚深夜一名男子在基地外近海濱長廊位置跨越欄杆跳下海中，未幾失蹤。消防接報後派出蛙人到場搜索，惜未有發現。

搜索期間，有人發現附近的戴亞街有一部一輛本田私家車停泊，車內遺留一個紙盒並寫有懷疑遺書字句，聲稱是給妻女最後的聖誕禮物。據了解，失蹤的39歲姓馬男子近期受金錢問題困擾。

點擊圖片放大
+6
+5

另昨晚11時許，一名男子將車輛停泊在昂船洲大橋往機場方向橋面。職員發現後上前了解，男子聲稱車輛故障；當職員指示男子將車停在前方安全位置時，男子突情緒激動，手持放著啤酒膠袋下車並攀出大橋圍欄外墮海。

職員報警求助後，警方、消防及海事處到場在附近一帶海面搜索，暫未有發現。據了解，跳橋失蹤的為41歲姓容男子，目前跳橋原因仍有待調查。

自殺7大徵兆

除了成人外，本港近期亦發生不少學童輕生的事件。精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

點擊圖片放大
+6
+5

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署熱線：2343 2255
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會：3512 2626
協青社青少年服務熱線︰9088 1023
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

壓力 罪案 自殺