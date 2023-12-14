星級名校丨佘詩曼母校曾誕DSE超級狀元　直資名校協恩中學面試攻略

▲ 憑《新聞女王》成為人氣王的「Man姐」佘詩曼中小學就讀名校協恩，盛產女神級校友兼曾誕生DSE超級狀元。

【新聞女王/佘詩曼/協恩中學/升中面試/中學面試】近日TVB話題劇集《新聞女王》熱播中，「Man姐」佘詩曼的演技爐火純青獲得激讚，有望第3度封視后。佘詩曼在單親家庭中長大，自幼喪父的阿佘好生性，成功入讀名校協恩小學再直升中學，自動自覺做功課及溫習，從不用母親操心。

最新影片推介：

大熱台慶劇《新聞女王》有收視有口碑，「Man姐」佘詩曼順利入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳女主角，被外界一致看好可以第3度封視后。每年頒獎禮前都會傳出爭獎是非，在2010年，佘詩曼和鄧萃雯（雯女）一同角逐視后，並傳出不和，最後鄧萃雯擊敗阿佘贏得視后。多年後鄧萃雯公開解釋，與佘詩曼從來沒有不和，因為兩人同是協恩校友，是學姐學妹關係。雯女說：

當然不會不和啦！她有時也會聯絡我，都是講有關學校的事，早前有位老師想找我，阿佘都有與我講。

▲ 鄧萃雯解釋與佘詩曼同是協恩校友，是學姐學妹關係。（影片截圖）

佘詩曼年僅5歲時，爸爸因交通意外離逝，從此媽媽母兼父職，獨力湊大三子女，阿佘排第二，上有哥哥，下有弟弟。阿佘自小非常生性，成功入讀名校協恩小學，並努力讀書自動自覺做功課及溫習，從不用母親操心。阿佘家境清貧，家裏曾經連一張電影票都買不起，因此阿佘會提議一家人去免費的公園玩，非常乖巧。

▲ 佘詩曼與媽媽關係極佳，是圈中出名孝順女。（IG圖片）

阿佘一路從協恩小學升上協恩中學，畢業後到瑞士升學，入讀瑞士國際管理學院（International Hotel Management Institute Switzerland，IMI）。該校於1991年創校，是一所獨立運營的酒店管理學院。值得一提，阿佘為了不讓媽媽感到孤單，從小就陪媽媽睡覺，直至她去瑞士留學為止。

直資名女校協恩中學於1936年創校，位於九龍城區，小學部為協恩中學附屬小學，是一所資助小學，坐落34校網。協恩多年來盛產社會各界名人，包括前英華小學校長林浣心、前政治助理莫宜端、乒乓球運動員杜凱琹。而演藝界校友則有電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，還有一眾美女校友包括佘詩曼、鄧萃雯、陳淑蘭、鄭融、鄧卓殷、陳美詩等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

協恩中學是Band1英中，以英文為主要教學語言，學生亦可學習日語、法語、韓語或西班牙語。而該校學生過往在公開考試表現突出，其中在2014年誕生8科5**的超級狀元，2022年更誕生一名「17星超級狀元」，女生周愷彤在DSE報讀了9科，除化學科得5*外，其餘科目均奪5**，包括數學延伸部分（即M1或M2）。

除了學術之外，協恩中學在體育、音樂、辯論等課外活動亦有出色表現，其中籃球隊更是人才輩出。現時協恩中學中一至中六的學費為39,160元。

▲ 協恩中學是直資名女校。（香港經濟日報資料圖片）

協恩中一入學設兩輪面試

協恩中學於2024至2025學年提供180個中一學額，並設有兩輪面試，所有申請人均獲首輪面試機會，再篩選出合適的申請者進入第二輪面試。第二輪面試將於12月至明年3月進行，學生在父母陪同下，與校長、副校長、助理校長或資深老師晤談。按過去經驗，話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等，同學亦可主動發問。

協恩的收生準則為面試表現30%、學業成績30%、課外活動表現20%、操行/態度20%。另學校亦設有運動技能測試日及音樂測試日，會取錄在運動及音樂方面有突出表現的學生。

中一生分享面試經驗

剛升上協恩中學的女生劉晞晴接受過TOPick訪問透露，協恩中學的面試有學術水平測試及家長分享兩部分。學術水平測試分為中英數3個項目，包括以普通話回答文言文閱讀理解、英語看圖説故事，還要在2分鐘內完成20條數學心數題目。家長分享方面，校長會詢問家長一些有關學生日常生活習慣的問題。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲