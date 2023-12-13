【精神健康】CDIA推正向電影院播《千與千尋》　助年青人提升正向思維

▲ 青少年發展企業聯盟（CDIA）推出「正向電影院」活動。（CDIA提供）

近日發生多宗學童輕生事件，青少年發展企業聯盟（CDIA）獲政府資助推行「正向廿四味」計劃，推出「正向電影院」活動，播放日本動畫大師宮崎駿的《千與千尋》，幫助年青人提升正向思維及價值觀。

CDIA於上月25日舉辦「正向電影院」，率先播放日本動畫大師宮崎駿的《千與千尋》，並由電影導賞員分享從動畫中領悟到的角色性格強項，包括主角千尋的勇敢、堅毅及節制等；不少年青人觀賞電影後，都表示獲益匪淺，改變了一些對人生的看法。至於「CEO 秘笈」亦已於本月2日舉行，由全港首家金屬三維打印技術醫療器具生產商行政總裁丘榮豐分享人生故事，最後由心理輔導專家分享作結。

「正向廿四味」計劃為期2年，針對全港13至21歲的年青人，以創新及緊貼其興趣喜好的軟性教化手段，感染生命，幫助他們提升正向思維及價值觀、鞏固性格強項，以及培養良好品格及性情素養。當中包含「正向電影院」、「CEO 秘笈」和網上互動持續學習平台「自主宇宙」3大元素，CDIA期望通過精選電影多元深邃的內容，以及成功企業人及社會菁英的奮鬥故事，啟發年青人，使他們潛移默化，發掘自我，在正向思維中認知、建立及鞏固不同性格強項。

CDIA主席陳龔偉瑩表示，青年人是社會的未來，為了我們的社會、下一代，必須讓青年人對未來抱持希望，而計劃嘗試以課堂以外的方式，寓教於樂，令年青人在不同活動中得到啟導，感悟，建立正向思維，為人生打好基礎。

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責任編輯：梁凱婷