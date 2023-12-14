鋼之鍊金術師｜八達通套裝限量5千套開搶　加推必買珍藏版風褸及實用家品

若被傷害夠，就用一對手～一起歌，相信必定會勾起不少8、90後的童年回憶！被喻為神作的《鋼之鍊金術師》，一直都是不少人的童年至愛。今次鋼鍊聯乘八達通推出珍藏版套裝，限量5,000套，同時加推多款人氣聯乘產品，極具收藏價值。由即日起至12月26日，於Ani-Mall®及全港7仔即可預購。無慮即決，即刻入手！

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限量5,000套的《鋼之鍊金術師》特別版八達通紀念珍藏套裝，卡面印上愛德華撕破紅色外套的型格模樣，隨套裝更會附送「愛德華」和 「 艾爾凡斯 」的金屬軍牌頸鏈，金屬鏡面劃著精緻的人物構圖。而八達達、頸鏈均會放入有獨立編號銀鐵色收藏盒之中，相當高質！

除了八達通套裝，今次聯乘亦推出多款實用精品，包括陶瓷杯、枱墊、螺絲批工具套裝、毛巾等等，設計重現一幕幕動畫經典場景，如以兩兄弟踏上征途的動畫場景作構圖，突顯鋼鍊熱血又暗黑的獨特風格。

更不得不提的，是《鋼之鍊金術師》風褸！動畫片頭及片尾為靈感來源，向《鋼之鍊金術師》致敬。設計及用色時尚兼易配搭，且僅售$260，CP值極高。

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由即日起至12月26日，於Ani-Mall®及全港7仔即可預購，預計發貨日期為2024年4月初。

記者：吳霆俊