  • 25°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鋼之鍊金術師｜八達通套裝限量5千套開搶　加推必買珍藏版風褸及實用家品

休閒消費 13:06 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

若被傷害夠，就用一對手～一起歌，相信必定會勾起不少8、90後的童年回憶！被喻為神作的《鋼之鍊金術師》，一直都是不少人的童年至愛。今次鋼鍊聯乘八達通推出珍藏版套裝，限量5,000套，同時加推多款人氣聯乘產品，極具收藏價值。由即日起至12月26日，於Ani-Mall®及全港7仔即可預購。無慮即決，即刻入手！

最新影片推介

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

限量5,000套的《鋼之鍊金術師》特別版八達通紀念珍藏套裝，卡面印上愛德華撕破紅色外套的型格模樣，隨套裝更會附送「愛德華」和 「 艾爾凡斯 」的金屬軍牌頸鏈，金屬鏡面劃著精緻的人物構圖。而八達達、頸鏈均會放入有獨立編號銀鐵色收藏盒之中，相當高質！

除了八達通套裝，今次聯乘亦推出多款實用精品，包括陶瓷杯、枱墊、螺絲批工具套裝、毛巾等等，設計重現一幕幕動畫經典場景，如以兩兄弟踏上征途的動畫場景作構圖，突顯鋼鍊熱血又暗黑的獨特風格。

更不得不提的，是《鋼之鍊金術師》風褸！動畫片頭及片尾為靈感來源，向《鋼之鍊金術師》致敬。設計及用色時尚兼易配搭，且僅售$260，CP值極高。

即睇更多產品相：

點擊圖片放大
+11
+10

由即日起至12月26日，於Ani-Mall®及全港7仔即可預購，預計發貨日期為2024年4月初。

記者：吳霆俊

相關文章

蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題
09:47 2023/12/13
蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題
時尚速報｜CASETiFY聯乘《火影忍者》　鳴門4主角+反派「曉」成焦點
11:31 2023/12/11
時尚速報｜CASETiFY聯乘《火影忍者》　鳴門4主角+反派「曉」成焦點
家品速報｜聖誕送禮iPhone 15減$500迪士尼家品半價　網店Shoppy限時優惠
13:26 2023/12/07
家品速報｜聖誕送禮iPhone 15減$500迪士尼家品半價　網店Shoppy限時優惠

你可能感興趣

蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題
09:47 2023/12/13
蒼鷺與少年丨花7年籌備角色原型是這3個人　監製鈴木敏夫談宮﨑駿退休問題
時尚速報｜CASETiFY聯乘《火影忍者》　鳴門4主角+反派「曉」成焦點
11:31 2023/12/11
時尚速報｜CASETiFY聯乘《火影忍者》　鳴門4主角+反派「曉」成焦點
家品速報｜聖誕送禮iPhone 15減$500迪士尼家品半價　網店Shoppy限時優惠
13:26 2023/12/07
家品速報｜聖誕送禮iPhone 15減$500迪士尼家品半價　網店Shoppy限時優惠
卡通動漫 卡通精品 八達通 日本 文具精品 家品