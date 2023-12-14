周海媚離世︱紅斑狼瘡非大人病兒童現4症狀要小心　醫生：可攻擊全身器官損腦部發展

▲ 何學工醫生拆解兒童紅斑狼瘡症4大症狀。

【紅斑狼瘡/兒童紅斑狼瘡症/兒童健康】女星周海媚12月11日離世，終年57歲，外界一直有傳她患「紅斑狼瘡」。兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾表示，紅斑狼瘡症並非一個「大人病」，兒童亦有機會患上，可影響多個器官，甚至會攻擊腦部，提醒家長一旦發現小朋友出現4大症狀便要小心。

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紅斑狼瘡可上腦

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工，曾接受TOPick訪問時指出，兒童紅斑狼瘡症是一個多系統的血管發炎症，可影響全身多個器官，包括腦部、腎臟等，嚴重可致腎炎、溶血症，紅斑狼瘡甚至會「上腦」，影響腦部發展。

何醫生指出，小朋友患上紅斑狼瘡症的原因大多因為家族中曾有人確診，該症的患者多數為女性，但亦會有部分男孩子都會有機會患上。

兒童紅斑狼瘡症4大症狀

兒童紅斑狼瘡症的常見症狀包括：

無故出疹，未必會痕癢，但有機會痛

關節痛

發燒

全身乏力

何醫生亦提到，部分患者可能會出現罕見症狀，包括脫髮和生口瘡。

有患者出現徵狀似「撞鬼」

他又分享，在臨床上遇過大多患者是青少年，而年輕為6至7歲。亦有小朋友自稱「見到鬼」，令家長以為子女在精神上出現問題，後來發現是患上兒童紅斑狼瘡症，更已攻擊腦部，導致腦內血管發炎；另遇過年幼的小朋友因病情嚴重，出現心積水、急性腎炎等，需要即時接受治療。

治療方法

何指出病人用藥除了要控制病情外，亦要紓緩病情及防止它再次復發，而醫生會根據病人的症狀及嚴重性來規劃，分為一、二、三線治療，按病情調整藥物劑量。

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紅斑狼瘡症患者懷孕迷思

至於紅斑狼瘡症患者可否懷孕，根據香港風濕病基金會資料指出，過往醫學界傾向不鼓勵紅斑狼瘡症患者懷孕生育，原因包括︰

未被穩定的病情，會在懷孕時更為反複；

部份藥物如環磷酰胺等，亦有機會令婦女提早收經，不利懷孕；

部份抗體亦會影響患者的懷孕安全，例如抗磷脂抗體綜合症可增加妊娠高血壓甚至毒血症的機會，抗La、抗Ro抗體，則有機會令初生嬰兒出現心傳導堵塞，直接帶來性命威脅

不過隨著現今醫學進步，紅斑狼瘡症患者亦可與主診醫生商討懷孕的安排。一般來說，醫生會視「病情持續穩定半年以上」為可考慮生育的第一大原則，經過多方協調，在風濕科醫生、婦產科醫生及病人緊密溝通下，臨床上仍有許多成功懷孕、安全生產的案例，而且此症的遺傳性較一般人想像為低。

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責任編輯：王明芳