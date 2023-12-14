【香港移民】中大調查38%港人盼移居海外　英國澳洲加拿大受追捧

▲ 香港人移民氣氛仍重。（資料圖片）

移民氣氛仍重，香港中文大學（中大）香港亞太研究所近期進行電話調查，了解港人移民海外或移居內地意欲。受訪市民就香港是否適合居住與生活的評分，跟去年9月調查結果相近。38%受訪市民「有打算」移民海外，較去年9月顯著上升。有兩成受訪市民「有打算」移居內地，亦較去年9月顯著增加。

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移民往英國、加拿大為主

以0至100分評分，受訪者對香港是否適宜居住與生活的評分均值為56.5分，與去年9月時的評分相同。當被問及如有機會是否有移民或移居外地的打算時，37.7%受訪市民表示「有打算」，沒打算者則有58%。是次調查中「有打算」移民或移居外地者的比例，較去年9月（28.4%）上升了9.3個百分點，經統計檢定達顯著水平。

在有打算移民或移居外地的受訪市民當中，33.2%表示近期有為移民或移居做準備，而66%表示「沒有做準備」。以所有受訪市民為基數，12.3%受訪市民有做準備，24.5%沒有做準備。與去年9月數據相比，以有意欲移民或移居外地的受訪市民為基數，有做準備的受訪市民比例沒有統計上的顯著變化；若以所有受訪者為基數，有做準備的受訪市民比例上升3.1個百分點，但未達統計上的顯著水平。

有意移民或移居外地的受訪市民中，除28.3%表示不知道或未決定目的地，最多受訪者提及的目的地是英國14.2% ，其次是澳洲12.2%、加拿大11.0%和台灣10.6%。

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移民較多人關注民主

當被問及促使其打算移民或移居外地的本地因素時，以樣本人數為基數計，前四項最多受訪者提及的是「香港自由（包括言論及新聞自由）／人權情況變壞」（17.7%）、「香港政治爭拗太多／政治不穩定」（15.1%）、「香港政制不民主」（14.2%），以及「香港居住環境較差／較擠迫」（11.2%）。

而促使其打算移民或移居的外地因素方面，前四項最多人提及的因素包括「該地居住環境較好／較寬敞」（21.4%）、「該地自由（包括言論自由）」（14.4%）、「家人喜歡該地／有居留權／家庭團聚／有親戚朋友」（13.6%）和「該地生活指數低／物價指數低」（9.8%）。與去年9月比較，本地政治因素仍然是移民或移居外地的首要因素；外地因素方面繼續以居住環境為首，而家人朋友及物價指數兩項因素均為近四年來首次位居前四。

移民後生活成阻礙？

在有打算移民或移居外地的受訪者當中，49.9%表示沒有擔心過移民或移居後的生活，但亦有18.4%受訪者擔心「收入不足／積蓄不夠生活」，15.9%擔心「求職困難」，14.9%擔心「未能適應或融合當地社會／有文化差異」。

而沒有打算移民或移居外地的受訪者被問及原因是否與擔心移居後的生活有關時，有28.8%受訪者表示「不是因為擔心移居後的生活」，22.8%表示「沒有想過移民」，但有14.8%表示是因為擔心「未能適應或融合當地社會／有文化差異」，有9.1%則表示是因為擔心「求職困難」。

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責任編輯：吳卓峰