80後已有老花？自我評估兼拎走限時優惠！

很多80後已踏「4」字頭，日復日在辦公室看着熟悉的電腦螢幕為未來努力拼搏，但總覺得眼前景物這麼近、那麼遠，經常朦朧不清？大家毋須擔心，這不一定是甚麼疾病的癥兆，可能只是人到中年出現「老花」。老花是無可避免，不想給人覺得「我很老」？只需一鏡便能為你解決視力模糊不清，兩副完美融合你的生活，就算有老花都再用不怕。

很多人大約在40歲後都會開始出現不同程度的老花跡象，但隨着電子產品普及，大家在工作、社交以至日常生活都「機」不離手，長時間觀看電子螢幕難免令眼睛的負擔增加，繼而令老花出現年輕化的趨勢，30多歲已開始有老花跡象。想知自己有沒有老花，以及如何應付，立即進行評估兼了解應對方案！

如果你有以下困擾，這可能是初期老花徵兆：



1. 在光綫昏暗時視綫模糊不清。

2. 在近距離物件/閲讀時感到吃力，需要拉遠一點才能清晰看到。

3. 轉換焦距時感到對焦減慢。

一副漸進鏡片為您解決所有煩惱

當在餐廳近距離看餐牌時瞇起眼睛，很容易讓身邊的人察覺「你有老花」而出賣年齡。但又唔想戴老花眼鏡一「戴」一「換」怕麻煩！佩戴漸進鏡片便能夠同時滿足不同距離的視力需求。漸進鏡片設計獨特，鏡片的上方部分用於遠距離視野、中心部分用於中距離視野、下方則是近距離視野，讓你看清遠、中、近不同距離，無須換眼鏡，而且外貌與一般單光鏡片無異，造型與功能同時兼得，助你輕鬆守住年齡的秘密，一副漸進鏡片為您解決所有煩惱！

兩副完美融合你的生活，Why not both?

雖然一副漸進鏡片能輕易令你從遠到近，看得清清楚楚。但大多數人職場生活都是坐在電腦前長時間盯著屏幕，週末時則進行不同活動，享受多彩多姿的生活。單靠一副鏡片已不足夠滿足多樣化生活的視力需求。漸進鏡片設計種類繁多，可按個別場景或者活動的視力需要而選擇不同的鏡片設計，就像大家行街或進行各類運動時會穿着不同的衣服和鞋款一樣。配備多一副功能性的鏡片，才能完美配合你的生活，確保你任何時候都擁有清晰舒適的視覺。所以對雙眼好一點、對自己好一點，不要再問可否一「鏡」走天涯！

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▲ *資料來源：根據尼爾森IQ於2023年9-10月訪問306位40歲或以上、每月家庭收入港幣35,000或更高、同時有近視及老花問題並認識漸進鏡片的香港居民的市場調查報告所得。在95%置信水平下抽樣誤差為±5.60%。

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（特約）