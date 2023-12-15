80後已有老花？自我評估兼拎走限時優惠！
很多80後已踏「4」字頭，日復日在辦公室看着熟悉的電腦螢幕為未來努力拼搏，但總覺得眼前景物這麼近、那麼遠，經常朦朧不清？大家毋須擔心，這不一定是甚麼疾病的癥兆，可能只是人到中年出現「老花」。老花是無可避免，不想給人覺得「我很老」？只需一鏡便能為你解決視力模糊不清，兩副完美融合你的生活，就算有老花都再用不怕。
很多人大約在40歲後都會開始出現不同程度的老花跡象，但隨着電子產品普及，大家在工作、社交以至日常生活都「機」不離手，長時間觀看電子螢幕難免令眼睛的負擔增加，繼而令老花出現年輕化的趨勢，30多歲已開始有老花跡象。想知自己有沒有老花，以及如何應付，立即進行評估兼了解應對方案！
如果你有以下困擾，這可能是初期老花徵兆：
1. 在光綫昏暗時視綫模糊不清。
2. 在近距離物件/閲讀時感到吃力，需要拉遠一點才能清晰看到。
3. 轉換焦距時感到對焦減慢。
一副漸進鏡片為您解決所有煩惱
當在餐廳近距離看餐牌時瞇起眼睛，很容易讓身邊的人察覺「你有老花」而出賣年齡。但又唔想戴老花眼鏡一「戴」一「換」怕麻煩！佩戴漸進鏡片便能夠同時滿足不同距離的視力需求。漸進鏡片設計獨特，鏡片的上方部分用於遠距離視野、中心部分用於中距離視野、下方則是近距離視野，讓你看清遠、中、近不同距離，無須換眼鏡，而且外貌與一般單光鏡片無異，造型與功能同時兼得，助你輕鬆守住年齡的秘密，一副漸進鏡片為您解決所有煩惱！
兩副完美融合你的生活，Why not both?
雖然一副漸進鏡片能輕易令你從遠到近，看得清清楚楚。但大多數人職場生活都是坐在電腦前長時間盯著屏幕，週末時則進行不同活動，享受多彩多姿的生活。單靠一副鏡片已不足夠滿足多樣化生活的視力需求。漸進鏡片設計種類繁多，可按個別場景或者活動的視力需要而選擇不同的鏡片設計，就像大家行街或進行各類運動時會穿着不同的衣服和鞋款一樣。配備多一副功能性的鏡片，才能完美配合你的生活，確保你任何時候都擁有清晰舒適的視覺。所以對雙眼好一點、對自己好一點，不要再問可否一「鏡」走天涯！
限時第二副半價優惠 兼送眼部按摩機
如果你都想親身感受各類HOYA漸進鏡片的優點，就事不宜遲！因為由即日起至2月9日，購買指定HOYA漸進鏡片一副（Dynamic / LifeStyle / MyStyle / MySelf Profile/ MySelf漸進鏡片系列），即時選購多一副漸進鏡片，即享第二副半價優惠*！
另外，如果第二副鏡片的其中一副為新產品如LifeStyle 4 / MySelf Profile或MySelf，更可額外獲贈「Osim uVision 3 眼部按摩器」一部（價值HK$498）*，不想錯過優惠記得立即行動！
想知更多詳情，立即瀏覽：https://bit.ly/3t0Sywi
日本鏡片品牌HOYA 消費者首選之高階漸進鏡片品牌
根據最新市場調查顯示，日本品牌HOYA榮獲香港NO.1消費者首選之高階漸進鏡片品牌，由質量、技術和信賴度都得到信心保證，多年來持續獲得消費者的肯定，才能在市面上眾多同類型品牌中突圍而出。
更多HOYA漸進鏡片資訊：https://shorturl.at/fwEGY
（特約）