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傅嘉莉恨拎獎對自己有信心　游嘉欣透露聖誕冇男士約望瘋狂打機

娛樂 12:18 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

傅嘉莉（Kelly）和游嘉欣（游游）出席聖誕活動。

傅嘉莉（Kelly）和游嘉欣（游游）日前出席聖誕活動，最近Kelly獲得英國皇家寶石協會Gem-A FGA文憑證書，加上早前劇集《香港人在北京》令其人氣急升。

持續進修丨傅嘉莉完成寶石鑑定師課程　Kelly赴英行畢業禮表明將繼續修進

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聖誕冇得放假

她本想趁聖誕節好好慶祝，但她正在拍攝新劇《法證先鋒6》和《反黑英雄》，而且要深圳、香港兩邊走，應該沒有時間放假，近年聖誕也是在工作中度過。

Kelly指剛去了英國參加寶石協會的畢業禮，上台拿證書一刻令她十分難忘：「當時心情真的好興奮，努力了兩年終於成功畢業。」

傅嘉莉希望在頒獎禮能夠奪獎。

盼有獎拎

而她今年事業成績不俗，在即將舉行的萬千星輝頒獎禮中獲得兩項「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」提名。

有網民取笑她如此年紀才飛躍，她笑說：「網民都說得對，但有心不怕遲，入行多年，在無綫都拿了十年金牌。所以我都好想可以獲獎，對自己都有信心。」

最愛打機

游游透露自己很喜歡打機，今日在活動見到很多以前電子遊戲流行用的「像素藝術」及放大版的遊戲，令她大開眼界，笑言希望可以在聖誕節盡情打機。

她說：「今年聖誕有8成機會在工作中度過，如果有時間希望跟中學同學食聖誕大餐。」

游嘉欣透露聖誕節冇男士約。

透露冇男士約  冇信心拎女主角獎

游游指現在都沒有男仔約會她，自己又不會主動出擊，現在都是以工作為主，感情隨緣吧。

而她亦在萬千星輝頒獎禮獲「最佳女主角」提名，她說：「這一刻無可能獲獎，將來可能有機會，太多勁敵了，我都是陪跑而已。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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