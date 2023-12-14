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宮外孕︱37歲女胃痛10日求醫揭「腸道宮外孕」　胎兒奇跡存活6個月後平安出生

新手爸媽 17:39 2023/12/14

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37歲女胃痛10日求醫，照超聲波揭「腸道宮外孕」。

宮外孕成因不明，而且懷孕早期難以發現，有醫學期刊刊載個案指，法國一名37歲女子經歷10天胃腹部腫脹疼痛後才去求醫，經檢查發現她已懷有6個月身孕，但胚胎著床位置卻長在腸道上。所幸院方在胎兒8個月時，成功完成剖腹產，並清除女子腹腔內的胎盤。

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相關病例發表於《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)，案中婦女來自法屬非洲印度洋島嶼Réunion，在經過10天嚴重的「胃痛」前往求醫後，被發現在胃部與腸道之間子宮外孕，且胎兒奇跡般存活，並發展到6個月大。

女子被發現胎兒著床於長腸道上，並奇跡地存活發展到6個月大。（網絡相關圖片）

宮外孕胎兒8個月大 可達最高存活率

報道又指出，雖然受精卵從輸卵管到子宮腔著床過程中，確實有機會因輸卵管破裂「逃離」子宮腔，但機率僅3萬分之1，且失去胚胎機率高達90％；而即使胚胎能夠倖存，也有5分之1機率，會造成腦損傷或有先天缺陷。當地醫院為慎重起見，決定將女子送到法國當地醫治，院方判定胎兒在8個月大時進行手術，存活機率亦可達80%到90%，建議女子等待5個星期後再進行剖腹生產。

團隊先是成功把胎兒從腸胃之間取出，送往新生兒深切治療病房觀察，再於剖腹產2星期後，對女子進行腹腔胎盤清除手術。目前女子及嬰兒已出院，返回Réunion島上的家人團聚。

宮外孕成因不明

究竟「宮外孕」是甚麼？婦產科專科醫生方秀儀曾受訪稱，「宮外孕」即胎兒生長在子宮外的地方，當中有90%情況都發生在輸卵管，另外亦有機會發生在卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等位置。宮外孕生長會有輸卵管爆裂風險，導致腹腔內出血，故不能繼續懷孕。

宮外孕成因不明，方醫生指出，有小部分病例是因為曾有輸卵管發炎 (尤其是由於衣原體導致的炎症) 或接受輸卵管相關手術，令輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕。另外亦可能是因某些預防胚胎在子宮內著床的避孕法，例如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會，導致宮外孕。

患有慢性輸卵管炎、子宮內膜異位症、曾有過宮外孕的婦女，均較容易發生宮外孕。方醫生表示，曾經患過宮外孕的婦女，復發率比常人高10倍。宮外孕雖無法預防，不過她建議，曾患宮外孕的女性，如果再次懷孕，應盡早做超聲波檢查，以判定是宮內妊娠還是宮外孕，消除早期憂慮。

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責任編輯：王明芳

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