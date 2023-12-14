  • 25°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 14:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】冷鋒周六橫過華南沿岸　市區氣溫13至23度

社會 12:09 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

天文台預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸。（陳靜儀攝）

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。今日（14日）大致多雲。下午短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨。吹和緩偏東風。

天文台指，廣東地區明日（15日）風勢微弱，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。受隨後的冬季季候風影響，下周初廣東早上寒冷。而一股乾燥的季候風補充會在下周中後期為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗的天氣。

天文台展望，明日溫暖。星期六北風增強，氣溫顯著下降。星期日（17日）早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。隨後一兩日早晚仍然相當清涼。根據九天天氣預報，周六起氣溫顯著下降，市區氣溫維持在13至23度，周日早上新界地區更低見10度。

點擊圖片放大
+2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
今日 10:51
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
【旅遊推廣】兩交流生遊覽廟街嘆港式美食　大讚：廟街是香港文化重要寶藏
今日 10:51
【旅遊推廣】兩交流生遊覽廟街嘆港式美食　大讚：廟街是香港文化重要寶藏
【旅遊資訊】順豐推機場行李託運及送遞服務　即日起享75折節日優惠
今日 11:19
【旅遊資訊】順豐推機場行李託運及送遞服務　即日起享75折節日優惠
【六合彩】頭獎一注獨中達$6,600萬　今晚幸運投注即睇攻略
今日 11:33
【六合彩】頭獎一注獨中達$6,600萬　今晚幸運投注即睇攻略
【香港移民】中大調查38%港人盼移居海外　英國澳洲加拿大受追捧
今日 11:53
【香港移民】中大調查38%港人盼移居海外　英國澳洲加拿大受追捧

你可能感興趣

【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
今日 10:51
【虛擬保險】同年齡層自願醫保收費差逾7成　有公司要求投保人自拍錄像核實身份
【旅遊推廣】兩交流生遊覽廟街嘆港式美食　大讚：廟街是香港文化重要寶藏
今日 10:51
【旅遊推廣】兩交流生遊覽廟街嘆港式美食　大讚：廟街是香港文化重要寶藏
【旅遊資訊】順豐推機場行李託運及送遞服務　即日起享75折節日優惠
今日 11:19
【旅遊資訊】順豐推機場行李託運及送遞服務　即日起享75折節日優惠
天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載