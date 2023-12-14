【天氣報告】冷鋒周六橫過華南沿岸　市區氣溫13至23度

▲ 天文台預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸。（陳靜儀攝）

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。今日（14日）大致多雲。下午短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨。吹和緩偏東風。

天文台指，廣東地區明日（15日）風勢微弱，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。受隨後的冬季季候風影響，下周初廣東早上寒冷。而一股乾燥的季候風補充會在下周中後期為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗的天氣。

天文台展望，明日溫暖。星期六北風增強，氣溫顯著下降。星期日（17日）早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。隨後一兩日早晚仍然相當清涼。根據九天天氣預報，周六起氣溫顯著下降，市區氣溫維持在13至23度，周日早上新界地區更低見10度。

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記者：黃穎津