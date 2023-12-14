公屋新移民︱內地女嫁港逾10年曾靠代購勁賺$100萬　哭訴1個原因蝕足$300萬

▲ 一名新移民媽媽曾靠代購有$100萬收入，做錯1個決定倒蝕$300萬，現一家三口居於公屋單位。

內地經常有不少隨機街訪的短片，近日一段訪問在內地網站瘋傳，受訪者為一名新移民媽媽，一家三口現居住香港215呎月租$1,200的公屋單位，生活平實。現年20多歲的她原來曾靠代靠賺到100萬元致富，後卻因一原因倒蝕300萬元，訪問間她憶起往事亦按耐不住哭訴：「當我蝕掉300萬元，正是剛生下我兒子的時候，非常難熬。」

最新影片推介：

一段來自小紅書的短片訪問，網民對她的生活和遭遇有不同迴響。這名來自客家的新移民媽媽，十多年前來到香港，現時與丈夫和2歲多的兒子居住在一間約215呎的公屋單位。家中分隔簡單樸實，有客廳、雙人床、廚房、洗手枱和只能容納一人大小的廁所，麻雀雖小，五臟俱全。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

做錯1個決定倒蝕$300萬

現於餐廳任職收銀員的新移民媽媽分享往事，她曾經因代購而賺取超過100萬元的收入，指自己「憑運氣賺到的錢，憑實力去虧掉」，因為一位親友游說，建議她投資泥頭車，令她做錯決定，最終投資失利而虧損300萬元。她被問到會否怪責那位名親友，新移民媽媽則表示該名親友已經離世，在生死面前，自己也算是幸運的，慶幸自己仍年輕，還能找工作。

被問若能重新賺錢會如何善用100萬元，她稱會拿去讀書，認為知識才能幫助自己建立人生，她坦言：「當我蝕掉300萬元，正是剛生下我兒子的時候，非常難熬。」網民對她的生活和遭遇有不同迴響，更多網民留言點擊以下圖片：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳