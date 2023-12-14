前東張主播丨黃穎君辭去6.7萬元高薪政府工　轉做YouTuber：人生每站有不同風景

▲ 黃穎君再向夢想進發！

前《東張西望》外景主持黃穎君因勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」獲網民激讚勇敢，而且表現專業，更被封「東張女勇士」。

2021年12月宣布離巢TVB，轉職到政府部門工作，獲聘為民政事務局媒體主任，月薪為港幣$67,295。

及後，有傳她離開政府及人工再升級，但當時接受Topick訪問澄清傳聞，她表示沒有離開政府，只是調任文化體育及旅遊局媒體主任一職，而人工也沒有增加，為平薪調職。

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辭去高薪政府工

近日，黃穎君又有新動向，在社交網站宣布離開工作兩年的政府部門。她分享與同事們合照，以及同事們送上的心意卡、壽桃包蛋糕、果盒、美酒等，並感觸地寫道：

人生每一站有不同的風景

珍惜所有的不期而遇

原來兩年的時間

打開相簿

已經累積不少的點點滴滴

我很感恩

學到很多收穫滿滿

讓我儲有更多力量繼續邁進

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一張又一張thank you card❤️

滿載祝福

貼上我們不同的合照

希望你們喜歡

謝謝

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#feelsoblessed #同事很有愛 #努力的人光芒萬丈 #希望成為有正面影響力的人 #itstimetosaygoodbye

有指，黃穎君再次向夢想進發，將轉型為YouTuber籌備網上節目，建立城市文化頻道，探索不同城市和社區的特色文化，再次向夢想進發。

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棄月薪6.7萬離任民政局媒體主任？ 前《東張》主持黃穎君已轉返新工

高學歷參港姐入行

現年35歲的黃穎君（Burmie）畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選《2012年度香港小姐競選》，其後加入TVB。

她坦言加入娛樂圈是為了賺錢養家及還債，因為在「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題。」她先後做過客戶服務、marketing、補習老師、教debate及做主持。

▲ 黃穎君在TVB 9年間參演過百套劇集。（電視截圖）

黃穎君於2019年修讀親赴北京修讀由北京大學及香港青年聯會合辦的政治及公共行政課程，當年5月已半停工：「我記得我3、4月係《東張》追騙徒個陣，同事都唔知我有了（懷孕）。到開始4、5月見肚，同事有點擔心。」

翌年，她再修讀「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。

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黃穎君在無綫的9年間，兼任演員及主持身份，參與過逾百套大小劇集拍攝。

她曾擔任《TVB娛樂新聞台》主持、《東張西望》外景主持，當中勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」獲網民激讚被封為「東張女勇士」。

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