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【網上煽動】涉發布願榮光影片提斬首李家超　無業漢認煽動囚半年

社會 12:19 2023/12/14

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涉發布願榮光影片提斬首李家超，無業漢認煽動囚半年。（資料圖片）

57歲無業漢涉今年在Facebook及X發布《願榮光歸香港》等影片，並配上願榮光歌詞及斬首李家超等文字，今（14日）於西九龍裁判法院承認1項作出具煽動意圖的作為罪，裁判官指被告自行製作影片，理念頑固，判他入獄半年。

被告區健威（57歲，無業），被控於今年4月19日至10月16日其間，在facebook及X（前稱Twitter）發布、提供及或持續提供陳述、相片、圖片及或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特區政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法，或不服從合法命令。

案情指，警方網上巡邏發現被告在5個涉案的Facebook及X帳戶發布了280則具煽動性的訊息，包括發布《願榮光歸香港》及其他語言的歌曲錄像配上文字或圖片，提及「革命 無罪 造反 有理」、「制裁邪惡軸心 中國香港官員」、「精神病患白卡者 李家超」、刺殺習近平和斬首李家超等。
被告在錄影會面中承認用手機應用程式製作及及布涉案音樂錄像和訊息，意圖反共和共產黨，知道其行為違反《國安法》，有可能被捕。

辯方求情指，涉案訊息大部分重複，所涉帳戶的朋友數目或追隨者少，最多僅有284人，最少只有4人，受眾少，影響力不大，冀判處短期監禁。

總裁判官蘇惠德判刑時提到，被告自2001年起失業，靠父親經濟援助及綜援生活，沒有政治聯繫。裁判官指，被告自行製作涉案訊息，望引人注意，將具煽動意圖的訊息傳開，發布頻率之密顯示他理念頑固，不單具意圖分裂國家，提及殺害官員的訊息更渲染暴力，考慮案情及對國安的潛在風險後判監半年。

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記者：陳曉欣

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