【康樂設施】申訴專員公署主動調查 康文署戶外康樂設施外判維修延誤嚴重
申訴專員公署完成1項有關康文署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修的主動調查，發現康文署由接報到完成維修工程平均需2個半月至3個月；而外判承辦商維修個案中，接近25%至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤嚴重。因此，公署建議康文署制訂實務指引、改善現行例行巡查表格，及檢討現行定期維修合約安排等。
公署調查發現，康文署雖已就其轄下戶外康體場地的遊樂及康體設施制定指引，指示前線人員定期巡視設施，並在發現損壞時盡快提交報告以安排維修，但在2017年至2021年期間，康文署由接獲設施損壞報告到確認完成維修工程，平均需要2個半月至3個月；2018年至2022年期間，在外判承辦商完成的維修個案中，接近25%至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤問題嚴重。
申訴專員公署專員趙慧賢表示，康文署管理轄下大量戶外公共遊樂和康體設施，有責任確保設施狀況良好，並為設施作適時的保養和維修，供市民安全及持續地使用。我們的調查顯示康文署部分前線人員在日常的巡視，未能適時發現及匯報一些設施損壞已久或損壞程度嚴重的個案；而該署在安排維修設施的程序，以及監察維修工程承辦商表現的工作仍有不足之處。
因此，公署向康文署提出11項改善建議，包括制訂實務指引及改善現行例行巡查的表格，以協助前線人員全面檢查設施和準確判斷設施的損壞狀況；加強前線人員對檢查設施工作的培訓，並提高他們對損壞設施加設臨時保護或圍封的安全意識；緊密跟進專為設施巡查及維修記錄而設的電腦系統之研發工作，確保日後相關人員可實時檢閱相關記錄和按時跟進維修設施工作；檢討現行定期維修合約安排，並長遠研究更靈活安排承辦商進行工程的方案；考慮利用智慧科技，便利市民呈報設施損壞個案等。
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：梁凱婷