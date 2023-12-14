【康樂設施】申訴專員公署主動調查　康文署戶外康樂設施外判維修延誤嚴重

▲ 申訴專員趙慧賢今（14日）公布有關康文署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修的主動調查結果。（政府新聞處）

申訴專員公署完成1項有關康文署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修的主動調查，發現康文署由接報到完成維修工程平均需2個半月至3個月；而外判承辦商維修個案中，接近25%至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤嚴重。因此，公署建議康文署制訂實務指引、改善現行例行巡查表格，及檢討現行定期維修合約安排等。



公署調查發現，康文署雖已就其轄下戶外康體場地的遊樂及康體設施制定指引，指示前線人員定期巡視設施，並在發現損壞時盡快提交報告以安排維修，但在2017年至2021年期間，康文署由接獲設施損壞報告到確認完成維修工程，平均需要2個半月至3個月；2018年至2022年期間，在外判承辦商完成的維修個案中，接近25%至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤問題嚴重。



申訴專員公署專員趙慧賢表示，康文署管理轄下大量戶外公共遊樂和康體設施，有責任確保設施狀況良好，並為設施作適時的保養和維修，供市民安全及持續地使用。我們的調查顯示康文署部分前線人員在日常的巡視，未能適時發現及匯報一些設施損壞已久或損壞程度嚴重的個案；而該署在安排維修設施的程序，以及監察維修工程承辦商表現的工作仍有不足之處。



因此，公署向康文署提出11項改善建議，包括制訂實務指引及改善現行例行巡查的表格，以協助前線人員全面檢查設施和準確判斷設施的損壞狀況；加強前線人員對檢查設施工作的培訓，並提高他們對損壞設施加設臨時保護或圍封的安全意識；緊密跟進專為設施巡查及維修記錄而設的電腦系統之研發工作，確保日後相關人員可實時檢閱相關記錄和按時跟進維修設施工作；檢討現行定期維修合約安排，並長遠研究更靈活安排承辦商進行工程的方案；考慮利用智慧科技，便利市民呈報設施損壞個案等。

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責任編輯：梁凱婷