健康診症室｜不嗜酒亦患脂肪肝　3大初期症狀不明顯　醫生：一指標過高風險恐高84%

脂肪肝是常見的都市病，不少人以為只有過量飲酒才會導致脂肪肝出現。不過，香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生指出，除了酗酒外，還有5大因素均有機會增加患上非酒精性脂肪肝風險，脂肪肝如繼續惡化，有機會導致肝臟纖維化、肝硬化，甚至發展為肝癌。

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中央肥胖增患非酒精性脂肪肝風險

對於脂肪肝形成的原因，區漢達醫生表示，當脂肪在肝臟積聚過多時，便有機會形成脂肪肝，當中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

至於風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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4大方法診斷脂肪肝

不過，區漢達醫生亦指出脂肪肝的初期症狀並不明顯，最常見的症狀包括食慾不振、右上腹不適及疲勞等，脂肪肝如繼續惡化，有機會導致肝臟纖維化、肝硬化，甚至發展為肝癌。肝硬化的病人到時可能出現腹部腫脹、皮膚下方血管擴張、黃疸、脾腫大等症狀。

要診斷出脂肪肝，主要有4類方法：

1. 血液驗測

驗血能診斷肝臟功能是否正常，協助診斷肝臟健康情況。

2. 影像掃瞄

超聲波、電腦斷層掃瞄或磁力共振掃瞄可製作肝臟造影，顯示肝臟是否有任何脂肪。

3. 肝臟切片檢查

這是唯一可確定肝臟受損程度的檢測。患者須進行局部麻醉，抽取活片樣本並交送化驗。

4. 肝纖維化掃瞄檢查

主要透過無創肝纖維化診斷系統進行，系統由超聲波探頭發出有輕微震動的衝擊波。檢查操作類似腹部超聲波的方式，檢查人員將超聲波探頭置於受檢者的右側肋骨間皮膚表面位置，檢查結果以量化的方式呈現肝臟「纖維化或硬化」的情況，協助判斷脂肪肝的程度，檢查過程快速、安全。

不過，孕婦及安裝心臟除顫器的病人不宜進行。而坊間有不少專業的日間手術中心提供此服務，費用視乎手術種類及複雜度而定。不少日間手術中心設有套餐式收費，項目及價錢一目了然，為消費者提供透明與清晰的收費項目。報告由主診醫生親自講解，清楚直接。

晚餐宜8點前進食

如脂肪肝不幸演變成肝硬化甚至肝癌，區漢達醫生表示，治療脂肪肝首先需要明確疾病的根本原因和嚴重程度。對於患有肥胖、二型糖尿病或高血脂的患者，首要的建議是採納更健康的生活模式，這包括健康飲食及恆常運動，以取得漸進和持續的減肥效果。

對酒精性脂肪肝患者而言，戒酒可逆轉肝臟的脂肪變化。如病人有需要，亦可使用藥物控制導致脂肪肝的疾病及其併發症。至於已發展至晚期肝病的脂肪肝患者，則可能需要接受肝臟移植。

預防方面，區漢達醫生建議在日常飲食上要避免高油、高糖的食物，例如零食、餅乾、含糖飲料、果汁、高醣低蛋白的素食加工品、油炸食物。晚餐盡量安排在晚上8點前進食，選用高纖維食物，適量攝取蛋白質，飲食控制低糖，多吃蔬果及多吃醋，及含有維生素B群的食物。此外要保持適當的運動及規律作息、避免熬夜，飲酒亦勿過量，同時要定期作健康檢查（一般血液肝功能檢查、腹部超音波檢查）。

香港專科腸胃肝臟科專科醫生 區漢達醫生

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授

香港大學內外全科醫學士

英國皇家內科醫學院院士

香港內科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(內科)

英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士

英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士

英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑

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