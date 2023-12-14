家長理財丨50歲月光族單親媽無退休儲蓄　靠6招賺230萬穩鋪退休路

▲ 50歲單親媽無退休儲蓄，靠6招賺230萬穩鋪退休路。

現代人長壽，如何維持退休生活素質，成為不少人的思考命題。美國一名50歲單親媽媽，僅靠從事一份行政助理的工作要養活兩名子女，薪金僅足以應付家庭開銷，然而她靠著提升個人競爭力，規劃財富並投資有道，成功令她的個人淨資產突破30萬美元（約230萬港元），退休後亦足以應付日常生活開支。

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據《GO Banking Rates》報道，美國一名兩孩媽媽Jennifer James分享自己的理財之道。Jennifer當時年屆50歲，沒有任何退休儲蓄，擔任行政助理的工作，年薪約4.5萬美元（約35萬港元）。

由於Jennifer是一個已離婚的單親媽媽，家中房租、水電費、子女教育費，以及生活雜費等，統統都靠她一力承擔，亦因此她已無餘力為未來退休做儲蓄。她憶述當時心境：

我知道我必須增加收入，但沒有大學學位，我感到身陷困境。我靠著薪水過活，只是勉強糊口。

1. 進修以提升薪水

Jennifer在導師建議下修讀夜間課程，同時兼顧家庭、工作及學業，但最終她仍堅持下來，並在53歲那一年成功完成大學學位。而有了文憑後，她亦爭取到辦公室經理的新職位，年薪6.5萬美元（約50.7萬港元）。

2. 每月存起兩成薪金

薪水得到大幅調升後，Jennifer會把每月的20%薪水存起來，並設定自動轉賬，把薪水從支票帳戶轉入儲蓄帳戶，此舉讓她在2年間，就存下足以維持3個月的應急生活費。

3. 狀大退休存款

此時Jennifer已屆55歲之齡，她開始計劃大幅提高退休儲蓄。她把自己的15%稅前收入，存到401(k)退休福利計劃帳戶中。因存款中的部分比例，獲僱主相對提撥50%，因此進一步增加了她的儲蓄。

4. 開立個人退休帳戶

此外，由於Jennifer當時已年過50歲，依法她可獲補繳供款（Catchup Contribution）；再加上她更開立了一個傳統的個人退休帳戶（traditional IRA），每年存入最高上限金額，經過5年間的勤奮儲蓄，她的退休帳戶總額突破了10萬美元（約78萬港元）。

5. 投資物業

Jennifer在58歲時首置物業，在小社區內購入一棟小型聯排別墅，並用30%積蓄支付首期。而她為了盡快還清貸款，每兩星期就會支付一次房貸，而不是每月繳房貸。她更把收入的兩成先存起，其中一半放入退休帳戶，另一半用來支付抵押貸款本金，結果用了8年，她就把房貸還清。

6. 投資股市

到了60歲，Jennifer開始投資股票。她先自學投資股票的基礎，再開立帳戶，在5年間她的股票投資組合增值到超過15萬美元（約117萬港元）。再加上退休存款、股票、房屋淨值，她的個人淨資產突破30萬美元（約230萬港元）。

Jennifer在65歲正式退休，改為每周兼職3日，以賺取收入用來支付日常開銷。而她每年從退休帳戶中提取4%到5%作生活花費，其他餘額則留在戶口中持續複利。透過削減開支和遵守預算，她發現在退休後，生活開銷比全職工作時花費的錢更少。

回顧自己的旅程，Jennifer將她的成功歸功於50多歲時起，嚴格執行的儲蓄計劃，並一直堅持不懈，直到65歲退休。她並指出維持固定儲蓄習慣非常重要，並勉勵表示：

只要有決心和明智計劃，你也可以實現財務獨立，不要因為起步遲而放棄希望。

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責任編輯：王明芳