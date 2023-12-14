周海媚離世丨海味生前居北京千呎別墅　遺產料由摯愛繼承

▲ 周海媚離世，遺產料由摯愛繼承。

周海媚工作室在微博証實周海媚（海味）因病醫治無效，於12月11日離世，終年57歲。海味離世後，其遺產的繼承人誰屬也是一大焦點所在！

早已把工作重心放至內地的海味，在2004年起正式移居北京，過往也曾把位於北京的別墅內部曝光，估計市值超過1億元人民幣！

周海媚離世丨周海媚病歷紙疑遭公開 涉事醫院職員被停職兼行政拘留

周海媚生前居北京豪華別墅

深居簡出的海味非常注重住家，她的豪宅採用歐洲式風格，室外擁有超大花園，狗狗隨時可以出門散步。室內除了寬闊的客廳，另外還有至少兩個偏廳，方便她拍攝影片時隨時可以轉換背景。

視狗如命的她除了為愛犬安排了一間設有King Size睡床的房間，她還為狗狗打備Spa房，當中放有超巨型的寵物浴缸，可以幫愛犬洗澡，另外還有專門用來做Spa的浴缸。

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遺產料由摯愛繼承

海味在生前為單身、未有誕下子女，再加上父親已於2017年9月離世，故財產應全由其母親繼承。

周海媚的母親再痛失女兒要白頭人送黑頭人，令人心酸，不少網民希望海媚的家人要好好保重，相信海媚在另一個地方會繼續快樂。

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