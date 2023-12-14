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【C919訪港】民航處李謙彥成首批C919機師　將參與飛越維港上空飛行演示

社會 13:18 2023/12/14

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民航處機長李謙彥參與C919飛行測試。（局長網誌）

國產商用飛機C919及窄體支線飛機ARJ21本周二（12日）首次訪港，現正於機場固定區域靜態展示。運輸及物流局局長林世雄今（14日）發表網誌，提及民航處航空安全督察李謙彥是次以機長身份，駕駛C919從上海飛抵香港，並會參與是次飛越維港上空的飛行演示，與香港市民見面。

李謙彥曾被派往上海參與C919「駕駛員資格規範」評審中的關鍵測試，更與14位國家機師一起受訓，成為全球首批C919機師；他又以飛行專家身分作為監察員參與C919測試，並參與機組人員操作手冊評審工作。林世雄提及，李參與C919與ARJ21訪港準備工作外，是次更以機長身份駕駛C919從上海飛抵香港，並將會參與是次飛越維港上空的飛行演示，在維港上空與香港市民見面。

林世雄引述本身擁有空中巴士駕駛牌照的李謙彥稱，相比其他同類別民航客機，國產研發的C919在飛機重心配置上獲大大改善，如飛機經過不穩定氣流都仍可維持高穩定性；而機艙擋風玻璃亦採用廣闊設計，提升機師駕駛時的視野。他亦稱，能夠與民航處同事一同參與這項國家盛事，感到十分榮幸。

C919將會在本周六（16日）早上約10點半從赤鱲角起飛，然後由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈。林世雄表示，在維港兩岸觀看，位置不錯，包括尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等；只要抬頭望向維港上空，將有機會看見C919劃過維港天際線。

是次訪港行程中，民航處亦特意邀請開發C919與ARJ21的中國商用飛機有限責任公司代表，在周六下午到民航處總部與青少年會面交流，分享製造飛機一路走來的歷程。林世雄認為是次機會難得，相信參加活動的青少年定必大開眼界，受益匪淺，並將有助培育香港未來的航空業人才。

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責任編輯：梁凱婷

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