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烹飪節目始祖丨方太現身《流行都市》勁驚喜　姚嘉妮+宋芝齡爭住集郵

娛樂 15:32 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

見到方太好開心。

烹飪節目始祖兼前亞視「台柱」的方太（方任利莎），在70年代起加入麗的電視婦女節目《下午茶》主持烹飪節目，大受歡迎。

方太並寫書教烹飪，而且在80年代更推出家庭雜誌《方太世界》。直至2000年後，她才逐漸淡出香港電視主持工作。她烹飪節目所教的，一向十分貼地、實用，因此深得家庭主婦歡迎。

她表示自己教烹飪選的食材都是生活日常所用，因為山珍海味不會在家中煮，大多在酒家吃。

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激罕現身

TVB婦女節目《流行都市》主持之人的姚嘉妮，日前在社交平台上貼上與方太的合照，令大家十分驚喜！

難得她今次激罕現身TVB節目，個個都爭住集郵，姚嘉妮留言：「今日好開心可以訪問到方太！方太好nice，仲話有睇我嘅節目，巧開心呀！」她更預告訪問將於22日冬至正日播出。

方太現身《流行都市》。

大家開心見到方太

至於另一主持宋芝齡亦有大晒合照表示：「第一日返《流行都市》開工，就見到我兒時常見到的節目《方太教煮餸》， 哇哈哈，方太一啲都冇變，不單止精神奕奕，而且仲非常精靈添！最緊要係佢讚我靚女！」

今次方太難得現身婦女節目，令不少網民也紛紛讚好，留言表示希望方太「出山露兩手」，更指見到她回憶返晒嚟，而有人更表示最開心看見方太健健康康。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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