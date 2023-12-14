新聞女王丨華姐回歸句句窒住Man姐　車婉婉享受與阿佘過招：每日開工都好期待

▲ 《新聞女王》華姐與Man姐互鬥充滿火花。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月13日）焦點落在車婉婉身上，她飾演的SNK News前台柱主播華姐，她一出場不斷與Man姐（佘詩曼飾）互窒暗鬥。

之前以Man姐手下敗將身份閃現回憶片段的華姐，昨晚《新聞女王》劇情講方太（龔慈恩飾）以免Man姐一人獨大，於是欽點華姐回歸SNK News；而華姐亦似乎對SNK News副總監一職虎視眈眈，誓要與Man姐一爭長短。

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▲ 《新聞女王》方太免Man姐獨大，於是安排華姐回歸SNK News。

新聞女王丨華姐Man姐交鋒

她一出場即霸氣盡現，眼見PM（吳業坤飾）遲到，華姐即一輪嘴訓示：「做新聞準時已經係遲到，係要早到做好準備功夫，你遲到仲大模斯樣彈入嚟咩態度？」、「小姐都唔識得稱呼一句？依家新聞嘅水平真係跌到落谷底」、「做新聞唔容許唔小心，我哋追求Precision！精！準！」當華姐一見到以前屬Man姐，即施下馬威說：「阿女，方太特登請我返嚟照顧你。」

之後，華姐與Man姐正式交鋒，二人先以凌厲眼神及饒有深意笑容過招，等到正式開會時華姐才真正「嚟料」。

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新聞女王丨飛爺佐治食花生

當開「菜單會」時，華姐對Man姐「訓話」：「阿Man呀，我哋呢啲Old School人，用慣紙同筆架，同我印個Hard Copy吖，A3喎」、「地皮呢啲有乜好報？新聞依家點解唔好睇呀？因為缺乏國際視野」、「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？我哋係新聞工作者我哋負責帶領觀眾、教育觀眾嘅。」

當華姐說到「做雞呀依家」，一直在旁食花生的飛爺（鄧智堅飾）及佐治（馬國明飾）即9秒9對望再忍笑，飛爺更笑到要大力抿嘴唇死忍，相當抵死！而華姐要求Rundown要A3 Size上亦掀起不少熱議。

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新聞女王丨爭「主席位」騷地位

此外，華姐更踩入「文家軍」午餐會，更坐故意坐Man姐的「主席位」，之後狂踩不懂做新聞，Man有骨地回應：「可能華姐呢幾年掛住湊你，唔知而家大環境變咗。」

然後，華姐又要求坐Man的房，於是Man稱：「如果採主都要有房，咁呢度咪要間到成位個劏房咁啦。」而且更寸爆對華姐說：「好開心有你呢個咁幫得手嘅下屬返嚟幫我！」立即令華姐無癮。

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新聞女王丨與阿佘合作屬享受

車婉婉昨晚一出場即贏盡好評，網民大讚她飾演的華姐霸氣非凡、拍得上Man姐，加上對白句句啜核精警，令網民看得過癮：「車婉婉氣場好勁，華姐呢個角色好啱佢」、「華姐好正，好搞笑」、「戰地記者嗰幕好得，好似記者。」

對於網民正評角色，婉婉感激大家支持及欣賞，她笑言沒有刻意為角色經營氣場，只是順著感覺及監製佳導指示去演。

談到與阿佘合作，婉婉坦言過程非常享受：「阿佘好戲呀，一路都好期待同佢合作，雖然今次同佢唔係合作好多場戲，但每一場都好濃郁，所以我每一日開工都好期待。同阿佘演戲過程非常享受，因為大家之間交流得好好，真係好開心好開心。所以今次演出雖然唔係好多集數，但好難忘。」

▲ 車婉婉這個戰地記者造型被讚夠傳神。

新聞女王丨加古法開聲法

華姐劇中主要Function除對Man姐造成威脅，也有不少搞笑位；由於角色太過時，華姐與必須與時並進的新聞部顯得格格不入，不但不會用腳踏提詞機，就連開聲大法也「懷舊」過人，淪為同事笑柄。

該幕奇異開聲大法，原來是婉婉的「神來之筆」，她說：「係我自己加落去，因為我臨場覺得咁樣加應該會幾好睇，反正嗰場戲都係話我個角色過時，加呢啲小動作可能令角色再豐富啲。」

▲ 華姐開聲大法喜感十足。

婉婉又笑言，Man姐那句「以為自己開Concert」，也是相應她的設計加進對白中，足見《新聞女王》甚有Teamwork，婉婉說：「其實場戲係分開拍，我拍咗先，佢哋睇住我拍咗乜再相應回應番。」

談到戰地記者造型獲讚神似，婉婉笑言全靠拍攝當日太陽猛烈及夠大風：「我覺得上天有幫我，拍嗰日好曬，曬到我對眼擘唔大，咁啱好襯番科威特嘅畫面。」

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