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領養寵物｜愛協辦狗狗領養日　聖誕人狗齊脫單互相陪伴【內附地址】

休閒消費 13:18 2023/12/14

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

狗狗脫單領養日–聖誕版。（機構提供）

聖誕將近，未有約會，未有活動的你請注意，香港愛護動物協會（愛協）將舉辦狗狗領養日，務求令人狗在普天同慶的節日中都不再孤單，能夠互相陪伴。

逾百動物供領養

愛協將於 2023 年 12 月 16 日(星期六)舉辦「狗狗脫單領養日–聖誕版」活動，市民可親臨中環 One Woof Club與狗狗相聚，感受歡樂的節日氣氛。 現時愛協共收容逾百隻等待被領養的動物。「狗狗脫單領養日–聖誕版」活動讓大眾有機會於領養中心外與待領養狗狗見面，了解牠們不同的個性，藉此尋得「心儀對象」。

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 愛協亦舉辦狗狗拔河玩具製作工作坊，教大家將 T 恤製作成拔河玩具，為尋家中的狗狗親手製作玩具，讓牠們渡過溫暖的聖誕。 

人狗共享悠閒下午

活動期間，市民更可到訪活動位置旁的兩間咖啡店享受悠閒下午。狗狗亦可以領取狗狗零食及喝一杯免費寵物專屬飲品! 

「狗狗脫單領養日–聖誕版」能夠讓愛狗之人認識多位不同背景、年齡及性格的毛孩，從中選定命定伴侶，齊齊脫單。是次活動收益將撥捐予愛協支持待家動物的醫療及日常開支。

狗狗玩具製作工作坊，教大家親手製作拔河玩具。(官方圖片)

「狗狗脫單領養日–聖誕版」 

日期:12 月 16 日(星期六)
時間:上午 11 時至下午 1 時
地點:中環城皇街 12-14 號地下 One Woof Club 

記者：傅承嘉

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