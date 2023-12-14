【非禮孫女】涉8年間非禮兼襲擊兩孫女　七旬保安員囚55個月

▲ 被告於區域法院被判監55個月。（資料圖片）

74歲保安員涉自2014年起8年間，多次侵犯兩名當時年約8至17歲的孫女，又因爭執而向孫女「叉頸」提起至雙腳離地10厘米。涉案保安員早前承認虐兒、非禮等共5罪，今（14日）於區域法院被判監55個月，暫委法官判刑時斥，被告視兩名事主為性玩具，可隨手把玩，又指被告是兩名事主的祖父，但卻令家中變得恐怖，X及Y在家不能熟睡，每一刻均擔心受到侵犯，直至搬走後才能安睡。暫委法官另讚揚兩名事主有勇氣揭發事件，是自己的英雄。

被告W.Z.W.（74歲）報稱為保安員，承認1項故意襲擊導致兒童受到傷害、3項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指被告於2014年至2022年5月6日，虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X；以及於2014年至2022年5月10日期間，非禮和襲擊Y造成她身體傷害，Y當時約10至17歲。

暫委法官引述X、Y的創傷報告指，兩人均於來港居住後不久便遭被告侵犯，事後均不懂與男性相處，腦海亦不時湧現被侵犯的回憶，X於小學時亦曾有自殺念頭，報告指兩人均需接受心理治療。

暫委法官續指，兩人案發時均有尋求家人協助，惟父親曾對X形容這是祖父的愛，其後父親又怪責X不懂報恩，又聯同母親向X稱家醜不出外傳。Y則曾將事件告知祖母，祖母起初不相信Y，但後來因事件太頻密，祖母亦曾阻止被告。

暫委法官續指，兩人最終選擇報警處理，惟遭父親及父系親戚怪責，不單稱她們令到祖父坐牢，更曾要求Y不按法律程序追究。X被剝奪受到愛和關懷的童年，Y則認為自己「好污糟」，擔心與異性拍拖時，對方得知自己是亂倫受害人後，會覺得她「污糟」而離開她。

暫委法官判刑指，本案無疑是非常嚴重的性侵事件，被告長時間侵犯兩名年幼的孫女，影響兩人的心理發展。被告亦視她們為性玩具，可隨手把玩，當兩人拒絕時，被告就會虐待她們，當兩人感到害怕時，被告就會感到開心。

暫委法官續指，被告與X、Y年齡相差約50年，X及Y被委托至被告照顧，被告明顯違反誠信，亦有對兩人使用威脅及武力。暫委法官指，被告即使遭太太及兒子要求停止，但仍繼續犯案，又指被告非禮X下體是最嚴重的控罪，若被告與X性交，可被控強姦。

暫委法官指，被告是X及Y的祖父，但卻令家中變得恐怖，X及Y在家不能熟睡，每一刻均擔心受到侵犯，直至搬走後才能安睡，在考慮所有因素後，將被告判囚55個月。

暫委法官判刑後讚揚X及Y有勇氣揭發事件，她們不應對被告所受的結果而內疚，又促請社署及房署盡其所能協助X及Y。暫委法官亦希望家人協助X及Y，指兩人均是受害人，不應受到怪責及被視作出賣家人。

暫委法官又指，家人亦應預防本案事件發生，明顯X及Y的父母及親戚未有盡其責任，因此應於當下作彌補。暫委法官最後再重申，X及Y不應怪責自己，她們均是自己的英雄。

案情指，事主X及Y為兩姊妹，被告則為兩人祖父。案發時Y與被告在住所內爭執，X嘗試勸架但遭被告「叉頸」提起至雙腳離地。約兩年後，X遭被告推倒及脫掉褲子非禮下體及胸部。被告又曾以螺絲批撬門偷窺Y洗澡。

被告又曾在下班後伸手入X衣內非禮，以及曾指責Y的說話破壞家庭關係，Y其後用手機拍攝被告，被告見狀推Y的肩膀及揮拳向Y施襲10數次。最終X、Y於同月向學校社工披露事件及報警。

記者：梁錦麟